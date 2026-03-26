考照變免費門票 中彰投補助疊到滿 機車族迎史上最省一年

台中區監理所攜手中彰投三縣市加碼推動機車駕訓補助，最高可領2500元，南投更首創部分名額全額免費，盼吸引年輕族群接受正規訓練，從源頭降低交通事故風險。

台中區監理所今天在南投市大榮駕訓班舉行記者會，宣布115年機車駕訓補助及疊加方案。所長楊聰賢表示，即日起報名機車駕訓並考取駕照者，可獲交通部每人1300元補助，全國名額59500人；若再參加「機車駕訓2.0」安全駕駛訓練或「3.0」道路訓練，補助最高可提高至2500元。

地方政府同步加碼，形成疊加補助。台中市政府交通局指出，市長盧秀燕拍板延續補助政策，每人補助1500元，總經費提高至525萬元，預計3500人受惠，金額與名額均為六都最多。彰化縣政府則提供1000元補助，名額1000人。

南投縣政府今年編列120萬元經費，分兩階段辦理，第一階段600人每人補助1500元，第二階段300人每人補助1000元。台中區監理所指出，南投縣汽車駕駛人訓練班聯誼會另加碼800元，搭配中央及縣府補助，600名學員可享全額免訓練費，為全國首見。

根據交通部公路局統計，接受機車駕訓者較未受訓者違規風險降低59%，肇事風險降低36%。中彰投地區114年參與駕訓人數達15223人，較113年8043人大幅成長逾89%；同期機車事故死亡人數減少37人、下降9.8%，受傷人數減少2993人、下降2.8%，顯示制度推動已見成效。

台中區監理所呼籲，有意參加機車駕訓的民眾儘速報名，名額有限，額滿為止。相關補助及駕訓資訊可至監理所官網查詢。

台中區監理所26日在南投市大榮駕訓班宣布115年機車駕訓補助及疊加方案，中彰投三縣市同步加碼，吸引年輕族群參與。圖／南投監理站提供