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南投撐竿跳吸14國頂尖好手同場競技 黃湧富5公尺50為台灣奪金

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
中華台北選手黃湧富在「2026南投國際室內撐竿跳高大賽」男子組以5公尺50奪金，成功將金牌留在主場。。圖／南投縣政府提供
中華台北選手黃湧富在「2026南投國際室內撐竿跳高大賽」男子組以5公尺50奪金，成功將金牌留在主場。。圖／南投縣政府提供

「2026南投國際室內撐竿跳高大賽」在國立草屯商工登場，中華台北選手黃湧富以5公尺50勇奪國際男子組金牌，寫下本屆台灣最佳成績，也成功將金牌留在地主。賽事吸引14個國家地區選手參與，另有44所國內學校同場競技，展現高度國際化與基層實力。

賽事為期兩天，24日由國內公開組與高中組率先登場，25日上午舉行開幕典禮，由縣府教育處長王淑玲代表縣長主持，隨後展開國際組賽事。今年參賽陣容堅強，涵蓋美國、英國、法國、日本、韓國等多國選手，競爭激烈。

經過激戰，男子組由黃湧富以5公尺50奪金，美國選手Hunter Garretson與泰國選手Patsapong Amsamarng分別以5公尺40、5公尺30拿下銀、銅牌。女子組由印尼選手Diva Renatta Jayadi以4公尺20摘金，美國選手Natalie Lark與泰國選手Chonthincha Khabut同為4公尺10，最終由Natalie Lark獲得銀牌。

南投縣政府表示，縣府長期推動「扎根南投，放眼世界」政策，自民國56年起即積極發展撐竿跳高運動，草屯商工更成為國內重要培育重鎮。透過舉辦高規格國際賽事，不僅提供國內青少年選手與世界A級選手同場切磋機會，深化基層體育實力，締造國際賽事走進地方小鎮的歷史紀錄。

草屯商工校長張正彥表示，撐竿跳高不僅考驗體能，更是心理與技術的綜合挑戰，在校內舉辦國際賽，讓師生近距離觀摩頂尖表現，也讓南投躍上國際體壇舞台。

教育處長王淑玲表示，賽事在各界支持下圓滿落幕，來自各國選手與教練在競技之餘，也體驗南投自然與人文特色，達到體育交流與觀光推廣的雙重效益，盼未來持續舉辦，延續運動熱潮。

各國頂尖撐竿跳好手在賽場上騰空越桿，展現高水準競技實力，吸引觀眾目光。圖／南投縣政府提供
各國頂尖撐竿跳好手在賽場上騰空越桿，展現高水準競技實力，吸引觀眾目光。圖／南投縣政府提供

各國頂尖撐竿跳好手在賽場上騰空越桿，展現高水準競技實力，吸引觀眾目光。圖／南投縣政府提供
各國頂尖撐竿跳好手在賽場上騰空越桿，展現高水準競技實力，吸引觀眾目光。圖／南投縣政府提供

「2026南投國際室內撐竿跳高大賽」於國立草屯商工登場，來自14國選手同場競技，場面盛大。圖／南投縣政府提供
「2026南投國際室內撐竿跳高大賽」於國立草屯商工登場，來自14國選手同場競技，場面盛大。圖／南投縣政府提供

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