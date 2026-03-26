台中綠美圖草地蚤災 毛孩「滿身包」

台中熱門地標「台中綠美圖」、草悟道周邊草地傳出跳蚤出沒，林姓飼主投訴，日前帶愛犬前往草坪放風，返家後卻劇烈搔抓，檢查發現全身遭跳蚤叮咬「滿身包」，經一周治療才好轉，期間全家也為居家除蚤疲於奔命。獸醫師提醒，目前是跳蚤繁殖高峰，務必定期幫毛小孩除蚤。

林姓飼主指出，原本是讓毛孩開心活動，卻意外成為「跳蚤噩夢」，建議市府應加強草地防治與管理，避免類似情況再度發生，影響更多寵物與飼主。

台中市獸醫師公會理事長石金生說，跳蚤全年皆可能存在，尤以三、四月氣候轉暖時活動力與繁殖速度明顯提升，毛小孩在戶外活動、甚至社區中庭散步，都可能遭叮咬感染。若出現症狀，治療期約需一至四周不等。他提醒，最有效的預防方式是定期使用除蚤藥物，並應先諮詢獸醫師，選擇適合自家寵物的防治方案。

台中市政府建設局回應，綠美圖、草悟道周邊綠地由維護廠商定期管理，包含夏季每月兩次、冬季每月一次的割草作業，並透過澆水與每年四月施肥等措施維持草坪健康。基於友善環境及民眾、寵物安全考量，園區內未使用化學農藥或殺蟲劑。

建設局強調，公園屬開放式空間，易受氣候、溫度、濕度及動物活動等因素影響，難以完全排除自然生態風險，後續將持續監測場域狀況並強化環境清潔與管理，維持使用品質。

中興大學獸醫教學醫院提醒，跳蚤不僅會叮咬寵物，也可能傳播「貓抓熱」等人畜共通疾病，對免疫力較弱的長者與孩童構成潛在威脅。建議飼主除定期為犬貓使用體內外寄生蟲預防藥外，另加強居家環境清潔，例如勤於吸塵、清洗寢具，以降低感染風險。草叢中可能潛伏壁蝨，恐傳播艾利希體、焦蟲等血液寄生蟲，不可輕忽。