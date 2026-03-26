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徵收用地 中捷藍線補償不一 地主怒批

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導
台中市捷運工程局昨舉辦捷運藍線相關規畫說明會，大批地主不滿市府僅徵收捷運「落墩」土地，其餘採地上權設定，強烈要求採一般徵收、全線按市價補償。記者黑中亮／攝影
台中市捷運工程局昨舉辦捷運藍線相關規畫說明會，大批地主不滿市府僅徵收捷運「落墩」土地，其餘採地上權設定，強烈要求採一般徵收、全線按市價補償。記者黑中亮／攝影

台中市捷運工程局昨在沙鹿舉行「變更台中港特定區計畫道路用地為捷運系統用地案」公開展覽前說明會，多名地主質疑，市府僅徵收捷運「落墩」用地，其餘路段採地上權設定，標準不一，連署要求全線應以一般徵收、按市價補償。市府表示，相關意見均會送都審會參考。

捷工局表示，配合「雙港核心」發展願景，此次都市計畫變更是為推動台中捷運藍線建設，將台中港特定區內部分既有道路用地調整為捷運藍線系統用地，以加速海線整體發展。

依現行規畫，捷運藍線行經西屯後將改採高架形式，市府僅針對設置「落墩」位置的土地辦理徵收；至於其餘行經一般道路路段，則以設定地上權方式處理，引發地主強烈反彈，認為捷運通過之處均受影響，補償標準不應存在落差。

林姓地主在會中情緒激動指出，家族六口於沙鹿持有土地，市價逾一億元，皆位於藍線範圍內，卻僅他一人收到通知，原因竟是僅其土地涉及「落墩」。他痛批，台灣大道早年開通時，政府未經同意即長期無償使用土地，如今興建捷運又僅補償落墩部分，其餘僅以地上權處理，兩者補償金額相差恐達四倍「簡直變相掠奪」。

地主質疑，市府長期無償使用土地，應藉捷運建設契機一併解決歷史問題，而非以地上權方式延續不利地主的模式，引發爭議；他呼籲地主團結連署，要求將台灣大道全線納入市價徵收，並全面檢討台中港特定區計畫，現場共六十五名地主連署表達支持。

對此，台中市捷工處主任秘書連昭榮表示，座談會目的在於蒐集地方意見，相關建議均將完整記錄並帶回市府研議，後續送都市計畫審議委員會時，也會提供議會參考。

針對補償爭議，連昭榮表示，目前僅通知涉及落墩的地主，是該處必須辦理用地變更；其餘路段因不涉及變更，初步規畫採地上權設定。至於補償機制，現階段預估依市價補償五成，但仍未進入地價評估程序，最終比率與金額仍有調整空間。

捷運 地上權 都市計畫

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