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中東戰事未歇 何欣純參觀工具機展：政府要掌握原物料價格

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨下屆台中市長選舉提名人、立法委員何欣純今參觀「2026 台灣國際工具機展」並與業界交流。圖／何欣純提供
民進黨下屆台中市長選舉提名人、立法委員何欣純今參觀「2026 台灣國際工具機展」並與業界交流。圖／何欣純提供

「2026 台灣國際工具機展」在台中國際會展中心展出，民進黨下屆台中市長選舉提名人、立法委員何欣純今前往觀展，表示中東戰事未歇，恐衝擊台灣仰賴進口的原物料供應，導致價格上漲、調貨困難，主張政府應盡速成立因應小組主動與各產業公會協調，掌握下游廠商原料需求，並規範上游供應商不得藉機惡意哄抬價格。

她說，對於台中機械工業同業公會與鑄造品工業同業公會已反映工業用甲醇出現存量及調度問題。行政院院長卓榮泰在立院總質詢中曾回答說，現在幾項比較緊張的原物料，政府設定的原則是「上游不漲、下游不囤」。經濟部長龔明鑫也表示，已盤點10項重要進口原物料供需情況，短期供給尚無虞，但價格確有微幅上漲，同時要求上游優先供應國內下游廠商，若有漲價也須合理。若下游採購困難，經濟部將居中協調

何欣純說，台中作為工具機、製造技術、自動化設備與關鍵零組件的重要產業基地，有堅實的製造底蘊，會展中心啟用後廠商返回台中可說是「回家參展」，最終目的向買家來做展示與介紹，未來有很多方面須中央和地方政府來做支撐。

她說，日前在立院總質詢中，她肯定政府先處理油價緩漲，主動吸收75%漲幅協助中油穩定物價，也第一時間凍漲電價，讓中小企業及基層安心。前些時日行政院也有930億出口供應鏈支持方案，台中有手工具機、精密機械、工具機、五金零組件，許多世界產業隱形冠軍就在台中，面對全球的局勢及挑戰，都需要會展來做技術展示，把好東西賣到全世界。

何欣純說，未來台中產業如何接軌AI，不管是透過數位部、經濟部等相關部會的資源，希望協助工具機產業能夠在這一波全球的產業轉型當中，持續地保持領先的地位，並能夠爭取到更多的國際訂單，大家一起向前走，讓台中走進世界。

民進黨下屆台中市長選舉提名人、立法委員何欣純今參觀「2026 台灣國際工具機展」並與業界交流。圖／何欣純提供
民進黨下屆台中市長選舉提名人、立法委員何欣純今參觀「2026 台灣國際工具機展」並與業界交流。圖／何欣純提供

民進黨下屆台中市長選舉提名人、立法委員何欣純今參觀「2026 台灣國際工具機展」並與業界交流。圖／何欣純提供
民進黨下屆台中市長選舉提名人、立法委員何欣純今參觀「2026 台灣國際工具機展」並與業界交流。圖／何欣純提供

自動化設備 經濟部 台中

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