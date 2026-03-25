南投縣導入Al計畫數位管理系統 推動智慧治理永續發展

南投縣導入「AI計畫數位管理系統」，全力推動智慧治理邁向永續發展！南投縣政府計畫處表示，縣長許淑華上任後，積極推動「領投發展、全齡宜居、創新永續」施政主軸，透過數位轉型結合永續理念，持續提升縣政永續治理能力。

在「2026智慧城市暨淨零城市展」中，南投縣也首次參展，以「數位轉型」與「永續發展」為核心，整合AI醫療、智慧交通及科技農業等六大領域共20項創新成果，展現運用科技實現智慧治理的施政方向。

隨著AI時代來臨，各縣市政府紛紛導入前瞻的人工智慧技術，以提升治理效能、推動組織升級並落實永續發展。

縣府計畫處表示，在數位轉型與永續治理的趨勢下，AI技術已成為政府推動智慧治理的重要工具，「南投縣計畫數位管理系統」的特色，在於縣府可將年度計畫資料上傳至系統平台，由AI進行資料判讀與分析，自動形成永續主題專案架構。

系統同時導入AI秘書功能，可提供計畫解析、文案建議與專案優化等輔助，協助縣府提升政策規劃與執行的整體效能。

此外，系統亦透過視覺化圖表與數據儀表板，呈現縣府在不同鄉鎮投入的計畫經費與永續成果，讓施政資訊更加清晰透明。未來民眾可透過相關數據了解南投縣在各項政策與永續發展上的投入與成效，展現縣府推動智慧治理與永續發展的決心。

為了讓計畫數位管理系統能實際落實於公務執行層面，縣府也將規劃一系列系統操作與應用教育訓練，透過實機操作與案例演練，協助縣府公務人員熟悉系統功能與資料應用方式。

縣府期盼透過此系統的推動，逐步建立以永續為基礎的治理模式，讓南投縣在智慧治理與永續發展的道路上持續邁進。