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「R盡快排程」助攻… 彰基CT檢查不塞車 排程總平均僅1.9天

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
針對近期各界關注醫學中心醫院電腦斷層（CT）檢查排程壅塞，導致患者需長久等候現象。彰基總院長陳穆寬表示彰基無此現象，目前放射技術人力穩定、設備充足，排程平均1.9天，落實醫療即時性。 記者劉明岩／攝影
針對近期各界關注醫學中心醫院電腦斷層（CT）檢查排程壅塞，導致患者需長久等候現象。彰基總院長陳穆寬表示彰基無此現象，目前放射技術人力穩定、設備充足，排程平均1.9天，落實醫療即時性。 記者劉明岩／攝影

針對近期各界關注醫學中心醫院電腦斷層（CT）檢查排程壅塞，導致患者需長久等候，恐耽誤病程的現象。彰基醫學中心表示則無類似情況，彰基目前放射技術人力穩定、設備充足，排程平均1.9天，落實醫療即時性，維護病人就醫權益與檢查效率。

彰基總院長陳穆寬表示，彰基影像醫學部CT每季處理超過1萬2000件，維持高效能運作以服務彰化、南投、雲林病患，為進一步提升臨床作業效率，彰基在一年多前，即設計「R(rapid)盡快排程」選項，以應對臨床突發的急性檢查需求。

陳穆寬表示，「R（rapid）盡快排程」機制專門針對兩類急需醫療服務的對象，一是急需接受手術治療之病人， 協助醫療團隊在術前迅速取得關鍵影像資料，另外是新診斷癌症病人，確保患者能盡快完成癌症分期或治療規劃，不因等待檢查而耽誤黃金治療期。

彰穆寬說，除了常規排程與新增的「R盡快排程」外，彰基影像醫學部每天也均預留「緊急排程點」，以應對臨床突發的急性檢查需求。

彰基在此一機制運作下，「Rapid 盡快排程」排程平均1.7天，「一般排程」排程平均2.8天，總平均僅1.9天，不會發生像其他醫學中心因檢查排程壅塞，導致患者需長久等候的現象。

陳穆寬強調，病人的就醫權益與檢查效率一直是院方關注的重點，未來將持續監測檢查排程狀況，適時調整資源分配，致力於提供民眾最專業、迅速的醫療影像服務。

針對近期各界關注醫學中心醫院電腦斷層（CT）檢查排程壅塞，導致患者需長久等候現象。彰基醫學中心表示無此現象，目前放射技術人力穩定、設備充足，排程平均1.9天，落實醫療即時性。 記者劉明岩／攝影
針對近期各界關注醫學中心醫院電腦斷層（CT）檢查排程壅塞，導致患者需長久等候現象。彰基醫學中心表示無此現象，目前放射技術人力穩定、設備充足，排程平均1.9天，落實醫療即時性。 記者劉明岩／攝影

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