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郵差每天被狗追...彰化郵局繪製「惡犬分布圖」神助攻緝捕凶犬

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化郵局憑藉郵差每日穿梭巷弄、與地區犬隻長期「打交道」的實戰經驗，成功協助警方繪製「惡犬分布圖」，成為緝拿凶犬、維護鄰里安全的關鍵推手。示意圖／非新聞當事人、本報資料照片
彰化郵局憑藉郵差每日穿梭巷弄、與地區犬隻長期「打交道」的實戰經驗，成功協助警方繪製「惡犬分布圖」，成為緝拿凶犬、維護鄰里安全的關鍵推手。示意圖／非新聞當事人、本報資料照片

那種行業最怕惡犬、也最知道那裡有惡犬，答案是郵差。彰化縣近來發生多件惡犬追咬人事件，彰化郵局表示，憑藉郵差每日穿梭巷弄、與地區犬隻長期「打交道」的實戰經驗，成功協助警方繪製「惡犬分布圖」，成為緝拿凶犬、維護鄰里安全的關鍵推手。

彰化縣埤頭鄉日前發生76歲陳姓阿嬤遭惡犬圍攻，被咬傷200多處致重傷住院，和美、永靖及線西鄉也分別發生流浪犬追咬人車、野貓等案件，但警方及清潔隊人員在追查時，往往甚至掌握這些流浪犬的行蹤，影響偵辦、緝犬，也讓民眾籠罩著不安情緒。

在這時刻，最「知犬」的郵差出面了。彰化郵局局長郭白慧表示，由於郵務同仁每日投遞信件，對於各街道哪戶人家有家犬、哪條路段有具攻擊性的流浪狗最為清楚，由郵差提供第一線寶貴情資，彰化郵局郵務科平時即建立並持續更新「潛在動物（犬隻）危險投遞地點彙總表」（惡犬分布圖），以確保同仁投遞安全。

針對埤頭鄉老婦被惡犬咬傷案，郭白慧表示，透過警、郵通力合作，「惡犬分布圖」也發揮作用，從監控影像中鎖定約10隻具攻擊傾向的犬隻，成功協助緝捕凶犬、維護鄰里安全的關鍵推手。

郭白慧表示，此「潛在動物（犬隻）危險投遞地點彙總表」內部防範機制，能從保障員工安全，進一步轉化為維護社會治安、守護老弱婦孺的公益能量，讓彰化郵局深感榮幸，是善盡企業社會責任的最佳體現。

郵差

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