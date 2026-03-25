快訊

中職／悍將5韓援同台亮相 李珠珢「太久沒見大家」緊張落淚

家長人呢？桃機二航廈赫見男童笑嘻嘻跳下防墜網 消防急出動救人

中職／自稱「彎彎職棒球員」遭炎上！林益全：一起為棒球努力

聽新聞
0:00 / 0:00

食農教育體驗草莓當主角受歡迎 親子感受豐原農業魅力

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原區農會今天在草莓溫室中舉辦草莓食農教育體驗，許多親子參加。圖／豐原區農會提供
台中市豐原區農會今天在草莓溫室中舉辦草莓食農教育體驗，許多親子參加。圖／豐原區農會提供

台中市豐原區農會今天在草莓溫室中舉辦草莓食農教育體驗，吸引許多親子家庭與民眾參加，透過走進溫室、親手採摘草莓及多元體驗課程，讓參加者深入認識在地農業，感受從產地到餐桌的過程。

今天活動以食農教育為核心，結合「看、採、做、吃」四大體驗，透過五感沉浸式學習，在豐原青農聯誼會長陳漢興導覽下，了解溫室種植技術與管理方式，認識無毒草莓栽培管理的過程。

家政班長陳素滿帶領民眾品嘗與料理DIY，參加者親手製作草莓冰淇淋潤餅捲甜點與草莓牛奶冰沙，也嘗到單吃、搭配煉乳、蜂蜜與柑橘果醬等多元風味，體驗草莓不同搭配的口感；家政班老師李淑卿教草莓蓋印手機揹袋活動，親子將親手製作的專屬紀念帶回家。

豐原區農會小組長蔡怡萱與民眾一起體驗採果與DIY過程。蔡怡萱表示，看見親子一起走進農場、認識食物來源，是食農教育最珍貴的畫面。

豐原區農會推廣部表示，透過實際走入產地與動手體驗，讓民眾更理解農產品的價值，也進一步支持在地青農，落實地產地消與永續農業的理念。

台中市豐原區農會今天在草莓溫室中舉辦草莓食農教育體驗，許多親子參加。圖／豐原區農會提供
台中市豐原區農會今天在草莓溫室中舉辦草莓食農教育體驗，許多親子參加。圖／豐原區農會提供

台中市豐原區農會今天在草莓溫室中舉辦草莓食農教育體驗。圖／豐原區農會提供
台中市豐原區農會今天在草莓溫室中舉辦草莓食農教育體驗。圖／豐原區農會提供

農業 豐原 草莓 食農教育

延伸閱讀

宜蘭米界奧斯卡「嚴選優質米」競賽起跑 導入味度檢測品質再升級

首屆凱道農玩節4/3登場 200人體驗共食割稻飯

相關新聞

引進 LOPIA、美麗新影城！台中漢神洲際購物廣場4月10日登場

備受台中消費者期待的「漢神洲際購物廣場」將於4月10日正式登場，整體開發規模達6.6萬坪，集結超過500家品牌進駐，匯聚精品、美妝、潮流、家居及多元餐飲，並結合娛樂、賽事，其中約150家為全台首家、台中獨家或特色旗艦店型。

中捷藍線用地變更引發抗爭 沙鹿地主怒吼：要求全線市價徵收

台中市捷運工程局今天於沙鹿區公所舉行「變更台中港特定區計畫道路用地為捷運系統用地案」公開展覽前座談會，說明捷運藍線建設規畫，但現場卻演變成激烈抗爭；大批地主集結抗議，不滿市府僅針對捷運「落墩」土地進行徵收，其餘路段則採地上權設定，質疑補償不公，強烈要求市府應採一般徵收方式，全線按市價補償。

台中捷運橘線延伸海線改用輕軌？盧秀燕承諾：台中市不會有輕軌

台中市政府推動捷運七線齊發，其中一條是機場捷運（橘線）延伸海線，本月初辦理地方公聽會，報告中提到目前規畫延伸線採取輕軌，遭到地方居民強烈反對。台中市長盧秀燕今天承諾，台中市不會有輕軌，所有捷運線都會採取捷運系統。

中市「漢神洲際購物廣場」4月10日開幕 150個全台首家品牌進駐

台中市「漢神洲際購物廣場」4月10日開幕，據漢神百貨今表示，將集結超過5百家品牌進駐，其中約150家為全台首家、台中獨家或特色旗艦店型。而且全館引進超過50家人氣餐飲品牌，其中有26間話題餐廳，更匯集米其林星級名店與必比登推薦餐廳，打造台中最具話題的美食聚集地。

印度灑紅節3月28日台中南屯白陽山登場 寶萊塢熱舞、水球狂歡嗨翻天

想感受最道地的Holi（印度灑紅節）氛圍嗎？白陽山慈善基金會主辦的「Holi in Taichung 2026色彩狂歡節3月28日上午10時將在台中南屯白陽山熱鬧登場。民政局長吳世瑋說，延續去年首度舉辦即獲廣大回響，今年結合彩水水球、寶萊塢音樂、舞蹈演出、異國蔬食及文化體驗等，邀市民來一場跨越國界的感官盛宴。

中捷綠線4月起加密北上班距 下午5時20分到50分班距縮短75秒

台中捷運綠線去年全年運量超過1700萬人次，再創新高，通勤與通學族群穩定成長，尤其下午下班放學時段人潮洶湧，北上尤為壅塞。中捷公司表示，為了紓解尖峰時段人潮，4月1日開始加密平日上下午的北上班距，5時20分到50分，班距由現行的6分鐘縮短為4分45秒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。