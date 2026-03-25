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引進 LOPIA、美麗新影城！台中漢神洲際購物廣場4月10日登場

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
引進LOPIA、美麗新影城！台中漢神洲際購物廣場4月10日登場。漢神／提供
引進LOPIA、美麗新影城！台中漢神洲際購物廣場4月10日登場。漢神／提供

備受台中消費者期待的「漢神洲際購物廣場」將於4月10日正式登場，整體開發規模達6.6萬坪，集結超過500家品牌進駐，匯聚精品、美妝、潮流、家居及多元餐飲，並結合娛樂、賽事，其中約150家為全台首家、台中獨家或特色旗艦店型。

漢神表示，該廣場不僅有全台首創精品美妝的旗艦店，更有中部最齊全的美妝香氛保養品牌，提供高品質的服務；餐飲更是一大亮點，全館引進超過50家人氣餐飲品牌，其中有26間話題餐廳，更匯集米其林星級名店與必比登推薦餐廳，打造台中最具話題的美食聚集地。

此外，備受期待的日本超人氣超市LOPIA也將首度進駐北台中，帶來高品質精肉與多元日本商品。另外更引進多家日韓潮流品牌全新店型與IP潮玩專賣店，並結合質感育兒品牌建構全家人的同樂空間，同時導入北台中市區首座大型電影院「美麗新影城」等娛樂設施。

交通方面則規劃6,600席汽機車停車空間，提供完善來店便利性；漢神洲際購物廣場以「點亮生活，發現美好驚喜」為核心概念，整合購物、餐飲、娛樂與賽事等多元體驗，將成為台中最受矚目的全新消費地標。

漢神洲際購物廣場整體樓層規劃自地下3樓至6樓，其中商場營業樓層涵蓋地下1樓至6樓，並設置台中市百貨最大停車空間配置，提供2,500席汽車停車位與4,100席機車停車位，共6,600席超多停車空間，同時規劃VIP品牌專屬停車區，此外，商場緊鄰74線快速道路，可快速串聯中部各行政區，提供消費者更加便利的到訪體驗。

空間設計方面，商場中央規劃挑空採光天井，引入自然光影，光線自上而下灑落至4樓「Discover X」多功能展演空間，並延伸至1樓「光嶼中庭」，結合聲光裝置呈現全新的城市購物體驗；6樓則打造「Sky Park琉光花園」高空戶外空間，結合餐廳與影城營造微醺社交氛圍，並可透過7樓「Sky Walk拾光秘境」前往8樓「Sky Camp天際營地」，首創城市中的不過夜高空露營體驗場域，讓顧客消費之餘也可享受戶外的悠閒氛圍。

此外，館內空間設計亦融入在地城市意象，透過精密齒輪元素裝置呼應台中黃金縱谷的精密機械文化，並結合鄰近洲際棒球場的地理優勢，展現與球場緊密連結的觀景視角，呈現結合城市、賽事與生活的獨特購物體驗。

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