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中捷藍線用地變更引發抗爭 沙鹿地主怒吼：要求全線市價徵收

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市捷運工程局今天說明捷運藍線建設規畫，大批地主不滿市府僅針對捷運「落墩」土地進行徵收，其餘路段則採地上權設定，強烈要求市府應採一般徵收方式，全線按市價補償。記者黑中亮／攝影
台中市捷運工程局今天說明捷運藍線建設規畫，大批地主不滿市府僅針對捷運「落墩」土地進行徵收，其餘路段則採地上權設定，強烈要求市府應採一般徵收方式，全線按市價補償。記者黑中亮／攝影

台中市捷運工程局今天於沙鹿區公所舉行「變更台中港特定區計畫道路用地為捷運系統用地案」公開展覽前座談會，說明捷運藍線建設規畫，但現場卻演變成激烈抗爭；大批地主集結抗議，不滿市府僅針對捷運「落墩」土地進行徵收，其餘路段則採地上權設定，質疑補償不公，強烈要求市府應採一般徵收方式，全線按市價補償。

台中市捷工局表示，配合雙港核心願景，此次計畫變更是為配合台中捷運藍線建設，將台中港特定區內既有的道路用地調整為捷運系統用地，主要是為加速海線地區發展，然而，根據目前規畫，捷運藍線出西屯後將改為高架化，市府僅針對有「落墩」的土地進行徵收；至於捷運經過的其他一般道路，則採設定地上權處理，上午引發當地地主強烈反彈，認為捷運軌道行經之處皆受影響，補償標準不應有落差。

林姓地主在座談會現場激動表示，他一家族六口在沙鹿持有的土地市價超過1億元，皆位於藍線範圍內，但今日僅有他一人收到通知，原因竟是只有他的土地只涉及「落墩」；林姓地主痛批，台灣大道（原中港路）早年開通時，政府就未經地主同意無償使用至今，現在蓋捷運卻僅補償落墩處，如今市府只打算用地上權設定，這兩者拿的補償金，估計至少相差四倍「這簡直跟搶錢沒兩樣！」

林姓地主更質疑，市府長期無償使用土地，應趁捷運開發契機徹底解決土地問題，而非採地上權設定，讓它放著「爛」；他說，過去林佳龍時代，一度有準備三百億要解決這問題，不過市長盧秀燕上來後，就沒了！當場呼籲地主們團結連署，要求市府應將台灣大道全段以市價徵收，並重新檢討台中港特定區域計畫，訴求當即獲得現場65名地主的簽名支持。

面對地主們的滿腔怒火，台中市捷工處主任祕書連昭榮上午回應表示，今日座談會的目的即是聽取地方意見，所有意見皆會一一記錄並帶回市府討論，未來提交都市計畫審議時也會提供給議員查閱；針對補償疑慮，連昭榮解釋，目前僅通知落墩處地主，是因為該處涉及土地變更；其餘路段因不須變更用地，初步規畫採地上權設定。目前預計依市價補償地主約5成，但他也強調，目前程序尚未進展到地價評估階段，最終補償比例與金額仍有變動空間。

地主們團結連署，要求市府應將台灣大道全段以市價徵收，並重新檢討台中港特定區域計畫，訴求當即獲得現場65名地主的簽名支持。記者黑中亮／攝影
地主們團結連署，要求市府應將台灣大道全段以市價徵收，並重新檢討台中港特定區域計畫，訴求當即獲得現場65名地主的簽名支持。記者黑中亮／攝影

台中市捷運工程局今天說明捷運藍線建設規畫，大批地主不滿市府僅針對捷運「落墩」土地進行徵收，其餘路段則採地上權設定，強烈要求市府應採一般徵收方式，全線按市價補償。記者黑中亮／攝影
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