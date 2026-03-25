台中捷運橘線延伸海線改用輕軌？盧秀燕承諾：台中市不會有輕軌

台中市政府推動捷運七線齊發，其中一條是機場捷運（橘線）延伸海線，本月初辦理地方公聽會，報告中提到目前規畫延伸線採取輕軌，遭到地方居民強烈反對。台中市長盧秀燕今天承諾，台中市不會有輕軌，所有捷運線都會採取捷運系統。

盧秀燕今天赴市議會施政總報告。民進黨議員楊典忠質詢表示，捷運工程局規畫橘線延伸海線為輕軌系統，今年1月15日市府在清水區公所舉辦地方說明會，地方居民清楚表達「要的是橘線延伸線主線，而非輕軌或支線」，輕軌系統會導致民眾必須先下車再換車，非常不便。

楊典忠強調，橘線既然已經通過中央的可行性評估，被核定為中運量捷運系統，市府在規畫延伸線時，應該讓整條線路一致，而非同意條路線上採取不同系統。楊要求捷工局盡快說明何時提出期末報告，勿再拖延進度，且捷運路網應該一視同仁，不該讓海線民眾承受轉乘不便。

盧秀燕當場承諾，台中市的捷運都會是捷運系統，不會有輕軌，捷工局做可行性研究時會提出各種方案，但最後還是要以核定的版本為準，相信捷工局已經很了解她的態度。捷工局長蘇瑞文補充，橘延伸線的可行性研究期中報告尚在製作中，大概在2個月可以完成，屆時也會有初步的站點評估。

盧秀燕補充，可行性研究報告僅是報告，還要經過公聽會、市府、中央核定等階段，並非報告提出的方案就是最終版本，先前提出的輕軌方案，以及2個月後將提出的站點都是類似狀況，都還有變動的可能性。