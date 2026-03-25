南投打造智慧健康雲、南投幣 偏鄉高齡民眾也能享受AI診斷服務

南投幅員廣闊且已邁入超高齡社會，醫療與健康照護需求大，縣府近年積極建置「智慧健康雲」，整合醫療院所、衛生所與社區據點，發展遠距會診、AI輔助判讀及健康量測等多元服務，逐步打造跨機構協作平台，健保署也到南投瞭解推動成果，盼中央地方合作，深化數位醫療發展。

南投縣副縣長王瑞德說，「智慧健康雲」已累積多項具體成果，心房顫動篩檢自111年起已服務逾13萬人次，篩檢出1233名心血管疾病患者；遠距視訊衛教自112年起服務逾18萬人次；社區「5合一」健康量測（血壓、血氧、血糖、體溫、體重）累計突破253萬人次，並建立完整從篩檢、診斷到追蹤的照護流程，有效提升預防醫學及早期診斷能力。

衛生局也結合數位誘因機制，運用「南投幣」平台，民眾透過觀看衛教短片或完成健康任務即可獲得點數回饋，今年計畫以達標才給獎勵方式，進一步提升民眾健康識能與自我照護意識。

健保署長陳亮妤表示，南投在高齡友善政策及智慧醫療推動上成果具體，尤其透過「智慧健康雲」整合健康促進與醫療資訊，不僅提升健康管理效率，也讓民眾獲得更即時、完整的醫療照護服務。健保署今年將持續與資訊產業合作，導入新興科技與數位工具，加強健康資料串接與整合，期望中央與地方合作深化智慧健康服務體系，讓科技落實在醫療與健康照護現場。

衛生局長陳南松指出，後續將持續推動資料整合與制度精進，包含醫療與用藥資訊串接，並結合健康促進措施與數位平台，強化偏鄉民眾即時監測與個案追蹤能力，打造智慧健康宜居城市，提升縣民整體健康福祉與醫療服務品質。

健保署長參訪南投縣衛生局，了解智慧健康雲建置與應用成果。圖／南投縣政府提供