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中市「漢神洲際購物廣場」4月10日開幕 150個全台首家品牌進駐

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市「漢神洲際購物廣場」4月10日開幕。圖／漢神百貨提供
台中市「漢神洲際購物廣場」4月10日開幕。圖／漢神百貨提供

台中市「漢神洲際購物廣場」4月10日開幕，據漢神百貨今表示，將集結超過5百家品牌進駐，其中約150家為全台首家、台中獨家或特色旗艦店型。而且全館引進超過50家人氣餐飲品牌，其中有26間話題餐廳，更匯集米其林星級名店與必比登推薦餐廳，打造台中最具話題的美食聚集地。

日本超人氣超市LOPIA此次首度進駐北台中，同時導入大型電影院「美麗新影城」。商場中央規畫挑空採光天井，引入自然光影，光線自上而下灑落至4樓「Discover X」多功能展演空間，並延伸至1樓「光嶼中庭」，結合聲光裝置呈現全新的城市購物體驗。

6樓則打造「Sky Park琉光花園」高空戶外空間，結合餐廳與影城營造微醺社交氛圍，並可透過7樓「Sky Walk拾光秘境」前往8樓「Sky Camp天際營地」，打造城市中的不過夜高空露營體驗場域，讓顧客消費之餘也可享受戶外的悠閒氛圍。

館內空間設計亦融入在地城市意象，透過精密齒輪元素裝置呼應台中黃金縱谷的精密機械文化，並結合鄰近洲際棒球場的地理優勢，展現與球場緊密連結的觀景視角，呈現結合城市、賽事與生活的獨特購物體驗。

漢神百貨說，購物廣場集結FERRAGAMO等多家精品品牌，並引進12家台中獨家精品，包含Dolce & Gabbana、GIORGIO ARMANI及GENTLE MONSTER、A.P.C、GANNI等品牌，同時引進台中獨家FENDI Casa，沿襲品牌經典且獨特的基因，帶來義大利高端設計家居商品。

館內進駐多家米其林星級與必比登推薦餐廳，包括連續15年榮獲米其林星級肯定的粵菜餐廳「漢來名人坊」、以及全台首家日本必比登推薦的東京車站超人氣排隊拉麵「そらのいろSORANOIRO」、日本米其林餐盤推薦鰻魚飯「うなぎ四代目菊かわ」。以板前無菜單料理品牌「初魚」聞名的豊漁集團，此次則是邀請米其林二星名店主廚「稗田良平」監製，推出全新日料品牌「作 天麩羅・割烹」，打造全台首家融合天麩羅與割烹精髓的高端日料餐廳。另外還有米其林推薦泰式料理「NARA Thai Cuisine」，以及連續5年榮獲必比登推薦的「淇里思印度餐廳」，橫跨多國料理類型。

台中市「漢神洲際購物廣場」4月10日開幕。圖／漢神百貨提供
台中市「漢神洲際購物廣場」4月10日開幕。圖／漢神百貨提供

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