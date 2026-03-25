快訊

柬埔寨探監晚安小雞遭檢查相機 薔薔驚吐「裡面都是我裸照」

MLB／無緣進入守護者開季名單 費爾柴德預計從3A出發

17歲開跑車、19歲置產、日贏1億…林秉文「敢贏不敢輸」 曾自曝致富手法

聽新聞
0:00 / 0:00

印度灑紅節3月28日台中南屯白陽山登場 寶萊塢熱舞、水球狂歡嗨翻天

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
印度灑紅節為不分性別、年齡、族群與階級，用五顏六色的顏料互相噴灑彩色顏料。圖／台中市政府提供
印度灑紅節為不分性別、年齡、族群與階級，用五顏六色的顏料互相噴灑彩色顏料。圖／台中市政府提供

想感受最道地的Holi（印度灑紅節）氛圍嗎？白陽山慈善基金會主辦的「Holi in Taichung 2026色彩狂歡節3月28日上午10時將在台中南屯白陽山熱鬧登場。民政局長吳世瑋說，延續去年首度舉辦即獲廣大回響，今年結合彩水水球、寶萊塢音樂、舞蹈演出、異國蔬食及文化體驗等，邀市民來一場跨越國界的感官盛宴。

吳世瑋表示，Holi節（灑紅節）是印度最重要的傳統節慶之一，象徵著春天的到來、五穀豐收以及「愛與平等」的精神。參與者不分身分地位，透過互相噴灑彩色顏料，表達對彼此的祝福與社會共融的價值。市府積極推動城市多元包容，期盼透過活動讓民眾在台中就能近距離接觸國際文化。

民政局表示，本次活動場地選在擁有360度遼闊景觀的白陽山，現場將規畫「彩水水球體驗區」，在繽紛水霧中感受Holi節的狂放熱情。此外，現場將由專業DJ帶來節奏強烈的寶萊塢音樂，並安排舞蹈團體演出印度傳統與現代融合的舞蹈，將整座山頭打造成極具異國風情的文化舞台。

現場更延續去年受好評的「印度蔬食饗宴」。民眾可以品嚐到印度拉茶、蔬食烤餅等多樣道地料理，呼應白陽山長期推廣的低碳健康生活理念。現場亦設有文化體驗攤位，讓市民深入認識Holi節的歷史背景。

民政局表示，活動入場費為150元，並採現金方式繳納，建議民眾多加利用大眾運輸工具或共乘方式前往，前往會場可搭乘323路公車至「白陽山」站下車後步行抵達，相關活動資訊可至白陽山慈善基金會臉書專頁查詢，歡迎市民朋友把握難得機會，於春日暖陽下走進白陽山，體驗異國節慶文化，感受台中多元包容的城市魅力。

印度 寶萊塢 大眾運輸工具

延伸閱讀

《游於藝》閉幕展讓宋潮「活」起來 6校聯手「穿越」掀藝術熱潮

相關新聞

中市「漢神洲際購物廣場」4月10日開幕 150個全台首家品牌進駐

台中市「漢神洲際購物廣場」4月10日開幕，據漢神百貨今表示，將集結超過5百家品牌進駐，其中約150家為全台首家、台中獨家或特色旗艦店型。而且全館引進超過50家人氣餐飲品牌，其中有26間話題餐廳，更匯集米其林星級名店與必比登推薦餐廳，打造台中最具話題的美食聚集地。

印度灑紅節3月28日台中南屯白陽山登場 寶萊塢熱舞、水球狂歡嗨翻天

想感受最道地的Holi（印度灑紅節）氛圍嗎？白陽山慈善基金會主辦的「Holi in Taichung 2026色彩狂歡節3月28日上午10時將在台中南屯白陽山熱鬧登場。民政局長吳世瑋說，延續去年首度舉辦即獲廣大回響，今年結合彩水水球、寶萊塢音樂、舞蹈演出、異國蔬食及文化體驗等，邀市民來一場跨越國界的感官盛宴。

中捷綠線4月起加密北上班距 下午5時20分到50分班距縮短75秒

台中捷運綠線去年全年運量超過1700萬人次，再創新高，通勤與通學族群穩定成長，尤其下午下班放學時段人潮洶湧，北上尤為壅塞。中捷公司表示，為了紓解尖峰時段人潮，4月1日開始加密平日上下午的北上班距，5時20分到50分，班距由現行的6分鐘縮短為4分45秒。

台中綠美圖草地傳「蚤災」 愛犬遭叮滿身包飼主崩潰：治療7天忙翻了

台中熱門新地標「台中綠美圖」綠地傳出跳蚤出沒！林姓飼主投訴，日前帶著愛犬玩耍，沒想到愛犬全身被跳蚤叮咬到「滿身包」，愛犬受苦治療7天，全家為除蚤忙翻。建設局回應，加強環境清潔；獸醫師提醒，目前正值跳蚤繁殖高峰，呼籲飼主務必定期幫毛小孩除蚤。

看見幸福台灣／「幸福城市第12站」彰化 產業轉型 成效傲人

彰化縣，這座擁有300年底蘊的百萬人口大縣，在縣長王惠美帶領下，近幾年展現出強大的治理韌性。縣府透過精準的就業政策、完善的社會福利，以及數位轉型的韌性，成功翻轉曾被標籤為「傳統農業大縣」的幸福方程式。

看見幸福台灣／彰化縣長王惠美 建構「全齡照顧」家園

彰化縣作為台灣重要工商大縣，縣長王惠美上任以來，以「全齡照顧、幸福彰化」為核心理念，推動從嬰幼兒、青年到高齡長者的整體政策，打造友善宜居環境，讓每個人生階段都能在彰化找到安心與希望。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。