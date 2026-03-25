印度灑紅節3月28日台中南屯白陽山登場 寶萊塢熱舞、水球狂歡嗨翻天

想感受最道地的Holi（印度灑紅節）氛圍嗎？白陽山慈善基金會主辦的「Holi in Taichung 2026色彩狂歡節3月28日上午10時將在台中南屯白陽山熱鬧登場。民政局長吳世瑋說，延續去年首度舉辦即獲廣大回響，今年結合彩水水球、寶萊塢音樂、舞蹈演出、異國蔬食及文化體驗等，邀市民來一場跨越國界的感官盛宴。

吳世瑋表示，Holi節（灑紅節）是印度最重要的傳統節慶之一，象徵著春天的到來、五穀豐收以及「愛與平等」的精神。參與者不分身分地位，透過互相噴灑彩色顏料，表達對彼此的祝福與社會共融的價值。市府積極推動城市多元包容，期盼透過活動讓民眾在台中就能近距離接觸國際文化。

民政局表示，本次活動場地選在擁有360度遼闊景觀的白陽山，現場將規畫「彩水水球體驗區」，在繽紛水霧中感受Holi節的狂放熱情。此外，現場將由專業DJ帶來節奏強烈的寶萊塢音樂，並安排舞蹈團體演出印度傳統與現代融合的舞蹈，將整座山頭打造成極具異國風情的文化舞台。

現場更延續去年受好評的「印度蔬食饗宴」。民眾可以品嚐到印度拉茶、蔬食烤餅等多樣道地料理，呼應白陽山長期推廣的低碳健康生活理念。現場亦設有文化體驗攤位，讓市民深入認識Holi節的歷史背景。

民政局表示，活動入場費為150元，並採現金方式繳納，建議民眾多加利用大眾運輸工具或共乘方式前往，前往會場可搭乘323路公車至「白陽山」站下車後步行抵達，相關活動資訊可至白陽山慈善基金會臉書專頁查詢，歡迎市民朋友把握難得機會，於春日暖陽下走進白陽山，體驗異國節慶文化，感受台中多元包容的城市魅力。