整理包／2026大甲媽祖遶境來了！必看進香時間路線、加入方式、禁忌提醒
年度宗教盛事再度登場，大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香即將啟程。今（2026）年將於國曆4月17日（農曆三月初一）晚上10點5分正式起駕出發，隨著鑼鼓齊鳴與萬人恭迎，媽祖神轎踏上為期九天八夜的遶境之旅。
本次遶境路線橫跨台中、彰化、雲林與嘉義等地，途經無數城鎮與鄉里，最終抵達新港奉天宮進行祝壽大典，再循原路回鑾。往年大甲媽遶境沿途信眾夾道迎駕，香火綿延不絕，不僅展現台灣民間信仰的凝聚力，也串聯起地方文化與人情溫度。
大甲媽祖遶境路線行程
2026起駕日期：4月17日（五）農曆三月初一
2026回鑾日期：4月26日（日）農曆三月初十
4/18（農曆三月初二）星期六駐駕：彰化市南瑤宮
4/19（農曆三月初三）星期日駐駕：西螺鎮福興宮
4/20（農曆三月初四）星期一駐駕：新港鄉奉天宮
4/21（農曆三月初五）星期二上午八時 祝壽大典
4/22（農曆三月初六）星期三駐駕：西螺鎮福興宮
4/23（農曆三月初七）星期四駐駕：北斗奠安宮
4/24（農曆三月初八）星期五駐駕：彰化市天后宮
4/25（農曆三月初九）星期六駐駕：清水區朝興宮
4/26（農曆三月初十）星期日回駕：大甲區鎮瀾宮
跟大甲媽遶境需要報名嗎？
大甲媽祖遶境進香為自由參加，不須向廟方報名，也無要求路程與時間，可依照自己時間和行程來規劃，但是慎重者可向媽祖稟告自己可參與的時間與路程。
大甲媽祖遶境十大典禮
「十大典禮」，就是貫穿遶境前、中、後的重要儀程，從起駕前的請示、準備，到途中駐駕、祈福，再到回程與安座，每一個環節都依循固定流程進行，象徵對媽祖的虔誠與敬意，也是信徒參與信仰的重要核心。
1.筊筶典禮
於元宵節舉行，透過擲筊請示媽祖，決定當年遶境進香的起駕日期與時辰，並展開相關籌備工作。
2.豎旗典禮
豎立頭旗象徵活動正式啟動，並向天地宣告遶境開始，各陣頭與工作團隊同步展開準備與訓練。
3.祈安典禮
出發前一天舉行，透過誦經與祭祀，向媽祖稟告行程，祈求整個遶境活動平安順利。
4.上轎典禮
由信眾恭請媽祖登上鑾轎，象徵正式啟程前的重要儀式，祈求沿途庇佑百姓。
5.起駕典禮
在吉時到來時，神轎正式出發，信眾齊聚恭送媽祖起駕，展開遶境進香行程。
6.駐駕典禮
抵達新港奉天宮後舉行，感謝媽祖一路庇佑，並安座於當地廟宇。
7.祈福典禮
駐駕隔日清晨進行，為信徒誦經祈福，祈求平安與福氣。
8.祝壽典禮
為媽祖祝壽的重要儀式，場面盛大，是整個遶境活動的高潮之一。
9.回駕典禮
恭請媽祖登轎返程，祈求回程平安，並由當地信眾送駕。
10.安座典禮
遶境結束後回到大甲鎮瀾宮，媽祖安座，象徵活動圓滿落幕。
大甲媽祖遶境注意事項與禁忌
出發前需知：
1.家中辦過喪事與直系血親過世未滿一年者、剛生產完的月內婦也不宜參加。
2.第一次參加進香、祝壽大典者，必須準備全套新衣物，並在祝壽大典時穿上。
3.出發前要菇素齋戒、避免房事，沿路上也只能吃素，直到祝壽大典後才能開葷。
參與遶境裝備：
參與遶境是一段長時間的步行與身心修行，建議以「簡單、輕便、實用」為原則準備裝備，避免攜帶過多物品造成負擔。以舒適行走與基本生活需求為優先，並兼顧天氣變化與個人健康狀況，讓整趟行程更加順利安心。
大甲媽祖遶境交通方式
大甲鎮瀾宮地址：台中市大甲區順天路158號
台鐵：搭乘台鐵至「大甲車站」，出站步行約10分鐘即可到大甲鎮瀾宮。
高鐵：搭至台中高鐵站轉乘台鐵（新烏日站 → 大甲）或公車前往大甲。
公車：從台中市區搭公車直達大甲。
台中市公車：93路、97路、154路、157路、657路及659路等。
豐原客運：搭乘92路、170路、211路、212路、213路及215路等。
開車：國道3號大甲交流道下，或國道1號后里交流道轉接道路。
如何加入遶境隊伍？
直接加入遶境：可從任一沿途地點加入，常見加入點為彰化、西螺、新港奉天宮。
想即時掌握大甲媽祖遶境動態，透過GPS定位工具就能隨時追蹤媽祖鑾轎位置、不怕跟丟。
以下三種GPS定位工具可使用：
·Android版GPS定位工具
·iOS版GPS定位工具
·網頁版GPS定位工具
若無法親自參與又想即時參與大甲媽祖遶境盛況，也可透過各大直播平台就能隨時線上跟隨媽祖遶境、感受現場氛圍。
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