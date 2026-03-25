快訊

油價要失控了？伊朗談判條件曝光…要收「過路費」 停火前景不明

伊朗借聯合國機構正式宣布！滿足3條件可安全通行荷莫茲海峽

棒球／震撼教育！兄弟二軍赴墨西哥打BCL 被敲22安狂失17分

聽新聞
0:00 / 0:00

中捷綠線4月起加密北上班距 下午5時20分到50分班距縮短75秒

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
中捷綠線北上班次放學時段人潮洶湧，中捷公司宣布4月起加密班次，從6分鐘縮短為4分45秒。圖／台中市政府提供
中捷綠線北上班次放學時段人潮洶湧，中捷公司宣布4月起加密班次，從6分鐘縮短為4分45秒。圖／台中市政府提供

台中捷運綠線去年全年運量超過1700萬人次，再創新高，通勤與通學族群穩定成長，尤其下午下班放學時段人潮洶湧，北上尤為壅塞。中捷公司表示，為了紓解尖峰時段人潮，4月1日開始加密平日上下午的北上班距，5時20分到50分，班距由現行的6分鐘縮短為4分45秒。

中捷公司表示，2025年綠線全年運量1722萬人次，較2024年1580萬人次成長9%左右，創歷年新高，且滿意度高達95.6%；進一步分析，使用公共運輸定期票旅客占比約三成，且平日下午放學時段運量快速攀升，高鐵台中站往北屯總站最壅塞。

中捷公司指出，多數旅客建議，加密尖峰時刻班距來提升乘車體驗，加上綠線沿線學校較多，為了紓解尖峰時刻放學的人潮，4月1日起，平日下午5時20分到50分，北上列車的班距縮短為4分45秒，縮短候車時間、分散人潮，提升整體運輸效率。

中捷公司補充，文華高中和明道中學緊鄰捷運站，中捷將配合兩校的通學時段，延長文華高中站和九德站的列車停靠時間，讓學生能更從容安全的上下車；也提醒所有旅客，候車時先下後上，下車旅客優先通行，人潮較多時可以分散到各月台門等候。

台中捷運 班距

延伸閱讀

影／雙北到基隆節省20分鐘 基隆女中學生專車改用電動巴公車

中市漢神洲際廣場4月10日開幕 祭平日6小時免費停車優惠

桃園捷運綠線今年底啟用 這區囊括兩個站點最受惠

讀家觀點／高鐵月台無閘門 落後捷運？

相關新聞

101棚布袋戲大拚場 芬園福德宮28日要土地公看過癮

彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮為慶祝土地公生日及建廟29周年，本月28日下午請來全台101棚布袋戲團「大拚場」，沿著縣芬路綿延約1公里，十分壯觀，廟方還準備3千個小提燈、5千分平安餐送給民眾，這是廟方第5年舉辦的民俗盛事，吸引來自各地民眾前來朝聖，已成了地方特色 。

彰化10大肇事路口 八卦山牌樓前第一

依據交通部道安統計，彰化縣去年的車禍事故總計共有二萬三千七百四十六件，較前年的少三百五十一件，三十日內死亡二百二十一人，也少十人；十大肇事路口多年榜首都是彰化市中山路二段、孔門路與東民街口，主因八卦山牌樓縮減路幅且影響視線，但列文化資產，彰化縣文化局不同意拆除，公路局表示持續優化路口工程。

彰化大城鄉2號公墓華麗轉身 打造追風COOL樂園

彰化縣大城鄉大城2號公園遊戲場今天動土，彰化縣長王惠美表示，大城2號公園遊戲場將打造「追風COOL樂園」，而縣府推動一鄉鎮一特色公園，已完成16座共融式特色公園，鼓勵父母帶著孩子放下手機平板，走到戶外盡情放電，享受親子時光。

彰化漁港二期20億補助未定 王惠美盼一次到位中央仍觀望

彰化漁民盼了30多年的彰化漁港，去年6月正式開港啟用，成為地方漁業發展重要里程碑。儘管目前已提供160艘漁筏泊位，但整體建設尚未完成，關鍵的後續工程經費仍無著落。立法院經濟委員會召委洪毓祥昨率相關部會官員前往彰濱工業區考察，彰化縣長王惠美爭取中央一次編足19.82億元的預算補助。

台中綠美圖草地傳「蚤災」 愛犬遭叮滿身包飼主崩潰：治療7天忙翻了

台中熱門新地標「台中綠美圖」綠地傳出跳蚤出沒！林姓飼主投訴，日前帶著愛犬玩耍，沒想到愛犬全身被跳蚤叮咬到「滿身包」，愛犬受苦治療7天，全家為除蚤忙翻。建設局回應，加強環境清潔；獸醫師提醒，目前正值跳蚤繁殖高峰，呼籲飼主務必定期幫毛小孩除蚤。

中捷綠線4月起加密北上班距 下午5時20分到50分班距縮短75秒

台中捷運綠線去年全年運量超過1700萬人次，再創新高，通勤與通學族群穩定成長，尤其下午下班放學時段人潮洶湧，北上尤為壅塞。中捷公司表示，為了紓解尖峰時段人潮，4月1日開始加密平日上下午的北上班距，5時20分到50分，班距由現行的6分鐘縮短為4分45秒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。