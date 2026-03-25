中捷綠線4月起加密北上班距 下午5時20分到50分班距縮短75秒

台中捷運綠線去年全年運量超過1700萬人次，再創新高，通勤與通學族群穩定成長，尤其下午下班放學時段人潮洶湧，北上尤為壅塞。中捷公司表示，為了紓解尖峰時段人潮，4月1日開始加密平日上下午的北上班距，5時20分到50分，班距由現行的6分鐘縮短為4分45秒。

中捷公司表示，2025年綠線全年運量1722萬人次，較2024年1580萬人次成長9%左右，創歷年新高，且滿意度高達95.6%；進一步分析，使用公共運輸定期票旅客占比約三成，且平日下午放學時段運量快速攀升，高鐵台中站往北屯總站最壅塞。

中捷公司指出，多數旅客建議，加密尖峰時刻班距來提升乘車體驗，加上綠線沿線學校較多，為了紓解尖峰時刻放學的人潮，4月1日起，平日下午5時20分到50分，北上列車的班距縮短為4分45秒，縮短候車時間、分散人潮，提升整體運輸效率。

中捷公司補充，文華高中和明道中學緊鄰捷運站，中捷將配合兩校的通學時段，延長文華高中站和九德站的列車停靠時間，讓學生能更從容安全的上下車；也提醒所有旅客，候車時先下後上，下車旅客優先通行，人潮較多時可以分散到各月台門等候。