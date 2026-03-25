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台中綠美圖草地傳「蚤災」 愛犬遭叮滿身包飼主崩潰：治療7天忙翻了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
林姓飼主投訴，愛犬在台中綠美圖綠地玩耍，被跳蚤叮咬到「滿身包」；建設局回應，加強環境清潔。圖／讀者提供
林姓飼主投訴，愛犬在台中綠美圖綠地玩耍，被跳蚤叮咬到「滿身包」；建設局回應，加強環境清潔。圖／讀者提供

台中熱門新地標「台中綠美圖」綠地傳出跳蚤出沒！林姓飼主投訴，日前帶著愛犬玩耍，沒想到愛犬全身被跳蚤叮咬到「滿身包」，愛犬受苦治療7天，全家為除蚤忙翻。建設局回應，加強環境清潔；獸醫師提醒，目前正值跳蚤繁殖高峰，呼籲飼主務必定期幫毛小孩除蚤。

林姓飼主表示，日前帶愛犬到綠美圖草坪跑跳，沒想到愛犬開心的放風竟成「跳蚤噩夢」。狗狗返家後不斷搔抓，檢查才發現遭跳蚤叮咬，治療一周才逐漸好轉，建議市府針對草地進行防治，避免更多寵物受害。

台中市獸醫師公會理事長石金生說明，跳蚤一年四季都有，尤其是在三、四月因氣候溫暖，活動力提升、進入繁殖高峰，毛小孩被叮咬的機率增加，無論是戶外、公園散步，甚至在社區中庭逛逛，都可能遭到跳蚤攻擊，治療約需一至四周。預防跳蚤最有效方法是定期使用除蚤藥物，建議使用前向獸醫師諮詢。

建設局表示，綠美圖旁綠地由維護廠商落實定期維護，採取夏季每月2次、冬季每月1次的割草作業，並透過頻繁澆水及每年4月定期施肥等方式，維持草坪健康與青綠；基於友善環境及維護市民與寵物安全原則，園區內嚴禁噴灑化學農藥及殺蟲劑。

建設局說明，公園屬開放式公共空間，受季節、氣候、溫度、濕度及動物活動情形等因素影響，生態環境仍存在一定自然風險，市府將持續監控場域狀況，並加強環境管理，以維持公共空間整潔與使用品質。

中興大學獸醫教學醫院提醒，跳蚤不僅會叮咬寵物，也可能傳播「貓抓熱」等疾病，對免疫力低下的長輩或孩童具有威脅，建議犬貓定期使用體內外寄生蟲預防藥，同時進行環境清潔（如吸塵、清洗寢具），可有效降低感染風險。此外，草叢中還潛伏著會吸血的「壁蝨」，恐傳播艾利希體、焦蟲等血液寄生蟲。

林姓飼主投訴，愛犬在台中綠美圖綠地玩耍，被跳蚤叮咬到「滿身包」；建設局回應，加強環境清潔。圖／讀者提供
林姓飼主投訴，愛犬在台中綠美圖綠地玩耍，被跳蚤叮咬到「滿身包」；建設局回應，加強環境清潔。圖／讀者提供

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