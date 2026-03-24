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彰10大肇事路口 八卦山牌樓前第一

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化市中山路二段、孔門路及東民街口是十大易肇事路口第一名，八卦山牌樓被認為是肇事主因之一。圖／聯合報系資料照片
彰化市中山路二段、孔門路及東民街口是十大易肇事路口第一名，八卦山牌樓被認為是肇事主因之一。圖／聯合報系資料照片

依據交通部道安統計，彰化縣去年的車禍事故總計共有二萬三千七百四十六件，較前年的少三百五十一件，三十日內死亡二百二十一人，也少十人；十大肇事路口多年榜首都是彰化市中山路二段、孔門路與東民街口，主因八卦山牌樓縮減路幅且影響視線，但列文化資產，彰化縣文化局不同意拆除，公路局表示持續優化路口工程。

全縣十大易肇事路口過去幾乎由彰化市包辦，去年首度出現員林市與鹿港鎮路口入榜。排名第一仍是彰化市中山路二段、孔門路與東民街口，共發生四十七件事故、三十七人受傷；第二名為中山路二段、六百四十四巷與光復路口，三十五件、二十二人受傷；第三名為大埔路與中興路口，二十九件、二十一人受傷。員林市三民街與博愛路口以三十件、二十人受傷排名第六，鹿港鎮永安二路、永安三路與鹿和路一段口則以二十五件、十七人受傷列第十。

公路局彰化工務段表示，這十大易肇事路口涉及省道路口共有三處，其餘為地方政府管養道路，彰化工務段已邀請專家學者現勘及完成初步改善，如行人號誌早開、路口增設槽化線，取消二段式左轉，經查肇事率已有下降。

針對長期居肇事路口榜首的彰化市中山路二段、孔門路與東民街口，尤其在東民街上的八卦山牌樓，造成路幅縮減，影響車流動線與汽機車分流，且易形成視線死角，學者建議拆除。公路局表示，拆遷牌樓因涉及歷史古蹟建築，地方政府暫不同意，工務段將持續與地方溝通，提升路口安全。

文化資產 地方政府

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