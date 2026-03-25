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看見幸福台灣／國泰人壽陪伴獨居長輩 打造晚美人生

經濟日報／ 記者洪佩玲／彰化報導
國泰金融集團、國泰人壽慈善基金會與湳底社區攜手合作並結合暨南大學USR資源，陪伴長者打造晚美人生。國泰人壽／提供
國泰金融集團、國泰人壽慈善基金會與湳底社區攜手合作並結合暨南大學USR資源，陪伴長者打造晚美人生。國泰人壽／提供

高齡化社會來臨，為鼓勵社區長者走出家門，避免孤獨老且能夠健康養老、自給自足。國泰金融集團從2019年開始成立第一座幸福農場，積極參與社區活動，持續推動多元化長者關懷行動，擴大對社會影響力，而彰化縣社頭鄉湳底社區是以「扶老、攜幼、助弱、培力」，希望營造「健康、快樂、適老、共生」的農村新社區，國泰金融集團透過結合社區協會力量，讓長者在晚年能活躍老化。

湳底村位於彰化縣社頭鄉，總人口2,020人，65歲以上老年人口比率超過18%，屬典型鄉村型村落，由於長者平日經常獨自在家，三餐經常簡單或舊菜加熱。為解決長輩獨居的孤獨老情況，國泰金融集團、國泰人壽慈善基金會與湳底社區攜手合作並結合暨南大學USR資源，陪伴長者打造晚美人生。

彰化縣社頭鄉湳底社區發展協會總幹事劉景琨提到，自2015年起社區就致力於送餐、關懷訪視、電話問安、物資捐贈、轉介等服務，由社區自籌或引進資源辦理三節送應景禮品，過年免費辦年貨、圍爐、贈年菜等，每逢社區重要慶典活動，社區均特別安排上述人等參與，共渡佳節歡樂，期望透過對長者實際關懷行動與永續，達到社會參與目的。

友善高齡一直是國泰長期關切的課題，透過國泰人壽慈善基金會支持，關懷獨居、弱勢長者，藉由「幸福農場」的場域，以「耕者有耆老 青銀共學」，除讓長者發揮務農本領外，並導入世代共融概念，發揮「家有一老，如有一寶」善良美德。

劉景琨表示，例如今年2月初舉辦「長輩農曆新年前夕活動-寫春聯、守護銀髮健康長者居家安全和照護指南、圍爐」等活動，看見長輩們活力滿滿、開心笑容，還有端午節共包粽子、中秋節共做蛋黃酥、母親節及父親節的世代共融課程，皆在發揚敬老尊賢及經驗傳承目的。

此外，社區也在2016年後加入長者健康課程，近年來更結合暨南大學專業師資及在地醫院的專業，導入ICOPE評估，及最適合長者課程，以延緩老化。過程中最有趣的是長者課程，一開始要畫畫，當老師要長者提筆時，幾乎所有長者都說，教我拿鋤頭不要教我拿畫筆，幾年下來這些以前從不曾拿過筆的人，每個人都有一蘿筐的作品，社區將所有人的作品整理後編印成「生命手冊」的傳家之寶。

老年人口 暨南大學

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