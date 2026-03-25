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看見幸福台灣／彰化縣長王惠美 建構「全齡照顧」家園

經濟日報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣長王惠美。 記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美。 記者劉明岩／攝影

彰化縣作為台灣重要工商大縣，縣長王惠美上任以來，以「全齡照顧、幸福彰化」為核心理念，推動從嬰幼兒、青年到高齡長者的整體政策，打造友善宜居環境，讓每個人生階段都能在彰化找到安心與希望。

面對少子化趨勢，縣府打造完整育兒支持系統，提供從孕期照顧到幼兒成長的多元協助。全縣規劃37間托嬰中心及20間親子館，並透過公設民營及準公共化托育服務，讓家長能以合理費用獲得優質照顧。同時推出「寶貝嘟嘟車」巡迴服務，將育兒資源帶入社區與偏鄉，並設立「玩具銀行」提供繪本與玩具借用，增加親子互動機會。

補助措施方面，今年縣府推動「友善育兒行動3.0」，包括「好孕卡」產檢交通補助、「生育津貼加碼」首胎3萬元、第二胎5萬元、第三胎以上8萬元，以及「童萌卡」幼兒用品補助，全面減輕年輕家庭育兒負擔。

青年是城市發展的重要動能，彰化縣政府成立青年發展專責單位，推動「安心就創業、安心成家、安心守護」三大政策，提供創業補助最高50萬元，並提供創業輔導與資金支持。就業方面縣府推出「青年安薪就業計畫」，提供最高1萬2,000元就業獎勵金及學貸利息補助24個月，並透過「青年職場實習創薪計畫」鼓勵企業提供實習機會，讓青年累積職場經驗。

縣府已於員林、伸港、溪湖及和美規劃興建青年住宅，並推動青創基地，提供辦公及創業資源；其中員林青年住宅預計5月完工，3月25日至4月23日受理承購申請，提供一房型與兩房型選擇。

面對高齡化社會，縣府持續強化長者照顧體系，於18個鄉鎮打造「老幼共融長照衛福大樓」，整合日照中心、衛生所、托育與社區服務資源，目前已有十棟啟用，未來將擴展至全縣，確保長者在地安養。社區關懷據點已達374個，提供長青學苑、銀髮運動課程與獨居長者關懷訪視服務。縣府也推出「敬老眼鏡專案」、「假牙補助」及「緊急救援系統」，提升長輩生活品質與尊嚴。

展望未來，王惠美表示，縣府將持續推動交通建設、產業升級與城市規劃，促進產業園區與企業投資，創造更多在地就業機會，打造更具競爭力的彰化。

青年住宅 彰化 彰化縣

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