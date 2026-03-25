看見幸福台灣／「幸福城市第12站」彰化 產業轉型 成效傲人

彰化縣，這座擁有300年底蘊的百萬人口大縣，在縣長王惠美帶領下，近幾年展現出強大的治理韌性。縣府透過精準的就業政策、完善的社會福利，以及數位轉型的韌性，成功翻轉曾被標籤為「傳統農業大縣」的幸福方程式。

在經濟日報「2025年縣市幸福指數大調查」中，彰化縣展現強大韌性，名次較2024年大幅躍升七名，與新竹市並列「最佳進步獎」，更在英國生活品質研究院的「全球幸福城市指數」中首度進榜，排名超越多個直轄市。

彰化身為「中小企業原鄉」，面對全球淨零排放與數位轉型的壓力，縣府祭出強心針，王惠美宣布投入3.8億元預算推動產業轉型，針對一般工廠與特定工廠提供智慧設備、碳盤查及儲能系統等實質補助，單一廠商最高可獲200萬元。此政策精準鎖定彰化傳統產業的痛點，結合地方型SBIR補助金額創下5,130萬元新高，成功帶動超過31億元的產值，也加速產業轉型升級。

這種「由政府當後盾」的模式，讓彰化在特定工廠轉型成效上傲視全國，用地變更核定數更占全台近半，為在地子弟創造了更穩定的就業環境。

彰化縣近年在社會福利的投入也有目共睹，縣府團隊以「育兒資源網」與全國首創的「童萌卡」減輕家長負擔，並導入智慧食育機制，成為非六都首座落實數位餐券的縣市。

根據調查數據顯示，彰化縣在客觀統計指標中，除了「安全」最佳，排名第一外，「就業表現」也很突出，高居全台第四名。儘管平均薪資在數據上仍有提升空間，但彰化憑藉深厚產業聚落與隱形冠軍企業，提供穩定的就業環境。

在民調項目中，彰化縣民對「工作生活平衡」的滿意度高居全台第一。王惠美推動「青年創業補貼」與「在地產業升級」，讓年輕人不再只能外流至鄰近都會區，而是能在故鄉找到職涯發揮的舞台，同時維持良好的生活品質。調查也反映出彰化縣民對於「居住條件」與「家庭經濟狀況」仍有期待。未來，如何進一步透過都市計畫優化居住品質，並藉由離岸風電與綠能產業帶動就業機會，將是彰化從「進步獎」邁向「常勝軍」的關鍵一步。

王惠美表示：「幸福不是一個形容詞，而是全齡照護的動詞。」她強調，彰化縣將持續以接地氣、有溫度的政策，讓這座百萬人口大縣不只是「很有料」，更是「很幸福」。