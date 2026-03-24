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彰化Footer Energy Party啟動 陳金鋒站台號召全民運動

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
2026年「Footer Energy Party」今天在彰化縣議會舉辦啟動記者會，訂5月在彰化登場，將由女性運動嘉年華打頭陣。圖／縣議會提供
2026年「Footer Energy Party」今天在彰化縣議會舉辦啟動記者會，訂5月在彰化登場，將由女性運動嘉年華打頭陣。圖／縣議會提供

2026年「Footer Energy Party」訂5月在彰化登場，由女性運動嘉年華打頭陣，包括一系列女性專屬ZUMBA、瑜珈、NTC訓練及愛女孩女性路跑，接下來還有「BE HEROES 盧彥勳青少年8強邀請賽」、「BE HEROES足球菁英學院」與年終登場的「BE HEROES 柏釧棒球訓練營」。

2026年「Footer Energy Party」今天在彰化縣議會宣布啟動記者會，邀請「中華隊永遠的第四棒」陳金鋒來擔任活動嘉賓，號召所有愛運動的民眾一同來參與，也邀請創作歌手陳華現場演出，為活動增添活力與氣氛。

BE HEROES系列活動在彰化深耕多年，有許多在地企業一起投入，彰化縣議長謝典霖強調，希望透過知名運動員吸引民眾來參與活動，他說：「運動進來，讓在地產業散發出去、讓彰化走出去。」

5月在彰化登場的「Footer Energy Party」，活動由女性運動嘉年華揭開序幕，規劃多項女性專屬運動內容，包括ZUMBA、有氧、瑜伽及NTC訓練課程，並延續廣受好評的女性路跑活動，鼓勵更多女性走出戶外參與運動。5月2日將於彰化體育館舉辦多元運動體驗課程，5月3日則在彰化田徑場舉行路跑活動，結合專業教練帶領，讓參與者在安全且正確的方式下享受運動樂趣。

除了女性運動系列，後續還有多項「BE HEROES」活動，包括「BE HEROES 盧彥勳青少年八強邀請賽」，由盧彥勳相關推動，集結全台優秀青少年網球選手參與；「BE HEROES足球菁英學院」則邀請高中足球聯賽優秀選手齊聚交流；以及年終登場的「BE HEROES 柏釧棒球訓練營」，持續推動基層棒球發展。　

2026年「Footer Energy Party」今天在彰化縣議會舉辦啟動記者會，訂5月在彰化登場，將由女性運動嘉年華打頭陣。圖／縣議會提供
2026年「Footer Energy Party」今天在彰化縣議會舉辦啟動記者會，訂5月在彰化登場，將由女性運動嘉年華打頭陣。圖／縣議會提供

2026年「Footer Energy Party」今天舉辦啟動記者會，參與人員先做健身操。圖／縣議會提供
2026年「Footer Energy Party」今天舉辦啟動記者會，參與人員先做健身操。圖／縣議會提供

謝典霖 彰化 陳金鋒 運動

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