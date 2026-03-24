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彰化大城鄉2號公墓華麗轉身 打造追風COOL樂園

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
大城2號公園遊戲場將打造「追風COOL樂園」。示意圖／彰化縣政府提供
大城2號公園遊戲場將打造「追風COOL樂園」。示意圖／彰化縣政府提供

彰化縣大城鄉大城2號公園遊戲場今天動土，彰化縣長王惠美表示，大城2號公園遊戲場將打造「追風COOL樂園」，而縣府推動一鄉鎮一特色公園，已完成16座共融式特色公園，鼓勵父母帶著孩子放下手機平板，走到戶外盡情放電，享受親子時光。

王惠美今天主持大城2號公園遊戲場動土典禮，她說，縣府去年與大城鄉公所合作，新建「感風攀場」地景遊戲場，今年再加碼2200萬元打造2號公園遊戲場，工期210日曆天，預計今年10月完工。

王惠美說，大城2號公園遊戲場以「風」與「車」為發想，以PushBike車道串聯全區，融入交通體驗設施，公園新建多功能的追風酷跑車、萌Q搖搖車、拉風推土機等車輛型遊具，還有飛馳擺盪鞦韆、疾風飛行索、逆風攀爬架、旋風轉轉樂旋轉盤，打造充滿速度與流動感的遊戲空間。共融式公園強調多功能，保留及優化原有綠地，做為在地市集或戶外活動的場地，吸引親子運動休閒，與環境共融成長。

縣議員吳淑娟致詞表示，小時候位於公園旁的巷子被戲稱墓仔埔，但看到大城運動公園啟用後，鄉親下班後就來運動，這次再增加大城2號公園遊戲場，將能吸引更多鄉親使用。

大城鄉長陳玉照表示，感謝縣府團隊及縣議會支持，挹注2200萬，將2號公墓轉變為2號公園遊戲場，並打造社區多功能活動中心，造福地方。

今天與會者還有立委謝衣鳯、大城鄉代會主席林玉堂、副主席王永安等地方人士與會。縣府城觀處表示，縣府也辦理「彰化囡仔好幸福」公園好好玩活動，活動至5月23日，邀請家長帶著孩子走到戶外，在16座特色公園打卡拍照還可抽獎，有機會獲得國家地理出遊4件套、滑板車等超豐富好禮。

彰化縣大城鄉大城2號公園遊戲場今天舉行動土典禮。圖／彰化縣政府提供
彰化縣大城鄉大城2號公園遊戲場今天舉行動土典禮。圖／彰化縣政府提供

王惠美 公墓 彰化 公園

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