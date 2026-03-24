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彰化漁港二期20億補助未定 王惠美盼一次到位中央仍觀望

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化漁民去年6月正式開港啟用，但第二期工程仍待中央核定。圖／彰化縣府提供
彰化漁民去年6月正式開港啟用，但第二期工程仍待中央核定。圖／彰化縣府提供

彰化漁民盼了30多年的彰化漁港，去年6月正式開港啟用，成為地方漁業發展重要里程碑。儘管目前已提供160艘漁筏泊位，但整體建設尚未完成，關鍵的後續工程經費仍無著落。立法院經濟委員會召委洪毓祥昨率相關部會官員前往彰濱工業區考察，彰化縣長王惠美爭取中央一次編足19.82億元的預算補助。

漁港第一階段工程聚焦防波堤與內港口建設，即「南北護岸」工程，總經費3.35億元，由漁業署補助1.55億元、縣府自籌1.8億元，已於去年10月順利發包開工，兌現對漁民的承諾。

不過，攸關整體功能的第二期工程，預計需投入19.82億元，目前仍待中央核定。縣府規劃，完工後北岸可停泊330艘漁筏，南岸則配合離岸風電發展，作為風機運維港使用，漁業與風電共用出海口，打造「一港兩用」模式。

王惠美表示，目前運維港碼頭條件已逐步到位，但漁港端仍為土石區，設施落差明顯，影響整體效益，盼中央一次核定經費，讓地方得以分年推動工程。

對此，漁業署副署長林頂福回應，彰化漁港明年6月將滿開港一週年，中央將先檢視營運績效及相關指標，再評估後續補助方向。

立法院經濟委員會召委洪毓祥昨率相關部會官員前往彰濱工業區考察。圖／彰化縣府提供
立法院經濟委員會召委洪毓祥昨率相關部會官員前往彰濱工業區考察。圖／彰化縣府提供

離岸風電 王惠美 漁業署

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