彰化漁港二期20億補助未定 王惠美盼一次到位中央仍觀望

南投縣草屯鎮台14線中潭公路，近日出現「限速30公里」標誌。有民眾在網路上貼出照片，質疑該路段原本限速70公里，過了一個彎道後卻驟降至30公里，不僅讓駕駛人措手不及，若不慎超速還恐面臨扣牌與上萬元的重罰。貼文曝光後引發在地人一片罵聲，對此，公路局也親自給出解答。

2026-03-23 20:36