身障學員到日照中心和長者交流學泡咖啡 社區在地共生

台中永信日照中心日前安排溫馨活動，邀請身障學員與日照中心長者交流，長者教身障學員泡咖啡，製作蛋糕，一名日照中心長者興奮說「我居然成了老師」，她將身障學員當成自己孫子教導、疼愛。

永信日照中心交流當天，長者和身障學員分工合作，有人秤咖啡豆，有人專注沖煮；也有長者耐心教身障學員將出爐的磅蛋糕均勻切分，最後再由長者和身障學員們一起喝咖啡，吃蛋糕，享受共同完成的美食。

永信社會福利基金會副主任吳曉菁表示，在照顧的體系中，大家習慣以「失能程度」或「障別」劃分服務對象，日照屬於長者，身障服務另有空間；她說真正的社區，不應該有這樣的界線，而是情感與支持能自然流動的地方。這次透過與「109500共融空間」合作，邀請身心障礙者走進日照中心，與長者一起生活與學習。

日照中心的一名長者說，她在家本來只會泡茶、做蘿蔔糕。到日照中心希望生活多一點變化，讓家人也能安心工作，她學會泡咖啡、做蛋糕，這次交流自己居然成了老師，她說如果能讓這些學員們能多學會一點生活技能，學員們的父母就能多放心一點，她也把學員們當成自己的孫子，陪著他們反覆練習、調整、再嘗試。

多位身障學員到台中永信日照中心交流學習，長者引導學員製作伯爵紅茶磅蛋糕。圖／永信社會福利基金會提供