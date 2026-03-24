台中會展中心開幕 助攻接單拚當金雞母

歷經逾廿年規畫與興建，台中國際會展中心正式開幕，台中市長盧秀燕表示，在全球面臨關稅、能源與經濟衝擊之際，會展中心啟用猶如為國家經濟注入強心針，期盼成為帶動產業發展的「金雞母」，推動台中乃至全台百業興旺。外貿協會董事長黃世芳則說，昨開幕可視為中台灣崛起的重要里程碑。

台中國際會展中心（ＴＩＣＥＣ）採「市府出資、貿協營運」模式，由市府興建、委託外貿協會經營管理，會展中心坐落於水湳經貿園區。

盧秀燕在開幕致詞指出，會展中心在其任內克服疫情、建材上漲與人力短缺等挑戰如期完工，這項近百億元建設不僅回應產業長年期待，更象徵對「產業英雄」的致敬。

她強調，台灣經濟長期仰賴出口，而中部聚集精密機械、工具機、自行車及航太等關鍵產業，過去業者多需遠赴海外參展爭取訂單。會展中心落成後，便可落實「前店後廠」策略，讓國際買主在展覽現場即能延伸至產地參訪，強化接單與合作效率。

黃志芳則以台北世界貿易中心與南港展覽館發展經驗為例指出，展館的影響需要從長期觀察，未來十至廿年回顧，台中城市樣貌有望因為會展中心而出現關鍵轉變，今日開幕可視為中台灣崛起的重要里程碑。

產業界也高度期待，工具機公會理事長陳紳騰指出，台中長期為精密機械重鎮，卻缺乏國際級展覽場館，會展中心補足關鍵缺口，未來將透過展覽與實地參訪結合，深化國際交流。開幕後首檔展覽「TMTS 2026台灣國際工具機展」即將登場，預期吸引全球買主，展現產業鏈整合實力。

會展中心硬體規模，一期場館採「展覽館＋會議中心」雙核心設計，可容納約一萬二千六百人，提供二千三百六十個攤位，並具高載重地坪與挑高空間，符合大型專業展覽需求；會議中心則支援近五千席會議與宴會。

會展中心試營運五個月已吸引逾四十萬人次、創造超過十五億元商機，顯示市場潛力。

市府同步規畫第二期工程，預計完工後總攤位數將可達四千四百六十個，市府表示未來將會整合交通、旅宿與城市行銷資源，打造會展、產業與城市品牌串聯的平台。

開幕典禮政商雲集，包括立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔等民代，另有中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、經濟部政務次長江文若及中台灣多縣市代表、各國駐台使節與產業界人士到場。