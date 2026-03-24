快訊

看病前先問AI已成就醫習慣？ 醫揭臨床觀察「這一點」...恐已是趨勢

聽新聞
0:00 / 0:00

南投縣府喊空間不足 擬拆建新大樓

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

南投縣政府綜合大樓是九二一地震後興建的臨時辦公大樓，因空間功能不敷使用，縣府擬斥資逾廿二億元新建大樓，並增加停車空間；但屋齡僅廿五年，未達使用年限，須送縣議會通過報廢拆除，再函送審計單位同意，以推動新建。

縣府說明，位於南投市三和一路的綜合大樓，係於九二一震後興建，於二○○一年五月完工，原作為臨時辦公使用。待原縣府大樓落成後，多數局處遷回，該棟建物轉由計畫處管理作為資訊大樓，並於去年移撥社會及勞動局使用。

縣府指出，綜合大樓當初係因應九二一震後臨時辦公需求設計，空間配置與現行行政運作不符，加上部分公共設施老舊，改善空間有限。

過去曾評估透過改建調整，但可能涉及結構安全疑慮，經財務處、主計處、社會及勞動局與建設處等單位整體評估後，傾向採拆除重建方式辦理。

另方面，社會及勞動局自去年改制，由原七科一所擴編為十四個單位，組織規模大幅增加，目前辦公空間分散於縣府大樓及綜合大樓各處，影響行政效率。縣府因此規畫興建「社勞政聯合辦公大樓」，整合社勞局、衛生局及計畫處等單位進駐，提升整體運作效能。

縣府表示，目前已經由建設處辦理可行性評估與綜合規畫，初步規畫新建地下二層、地上八層建物，並設置地下停車場，且將與縣府既有地下停車空間連通。

全案粗估總經費約廿二億七千八百萬元，預計自今年起至二○三一年分年編列預算支應。

不過，由於現有的綜合大樓尚未達公有建築物使用年限，縣府強調，後續須依規定由計畫處提報縣議會審議同意報廢，再函送審計部南投審計室核准，完成程序後，方可推動後續拆除與新建作業。

南投縣

延伸閱讀

403強震受損…花蓮馥邑京華大樓拆除時程曝光 6棟建物估半年拆完

百公尺距離須繞路近4公里 雲嘉要道「善謹橋」斷逾1年終等到改建

墾丁國小校舍鹽蝕老舊 原址重建呼應山海起伏律動

花蓮打造1500輛公共自行車系統 縣府研擬自治條例

相關新聞

校園牆外美食多 中一中開放請假外出

台北建國中學開放中午外出用餐多年，新竹高中、台中一中學生則持續向校方爭取希望能外出用餐。有學者認為，學生爭取外出用餐權益，反映出對自主權與生活品質的重視，但須同時考量校園安全、秩序及學生健康風險，建議採漸進式開放。

南投縣府喊空間不足 擬拆建新大樓

南投縣政府綜合大樓是九二一地震後興建的臨時辦公大樓，因空間功能不敷使用，縣府擬斥資逾廿二億元新建大樓，並增加停車空間；但屋齡僅廿五年，未達使用年限，須送縣議會通過報廢拆除，再函送審計單位同意，以推動新建。

台中會展中心開幕 助攻接單拚當金雞母

歷經逾廿年規畫與興建，台中國際會展中心正式開幕，台中市長盧秀燕表示，在全球面臨關稅、能源與經濟衝擊之際，會展中心啟用猶如為國家經濟注入強心針，期盼成為帶動產業發展的「金雞母」，推動台中乃至全台百業興旺。外貿協會董事長黃世芳則說，昨開幕可視為中台灣崛起的重要里程碑。

台14線彎道後「限速剩30」引用路人開罵 公路局：施工單位私設已撤除

南投縣草屯鎮台14線中潭公路，近日出現「限速30公里」標誌。有民眾在網路上貼出照片，質疑該路段原本限速70公里，過了一個彎道後卻驟降至30公里，不僅讓駕駛人措手不及，若不慎超速還恐面臨扣牌與上萬元的重罰。貼文曝光後引發在地人一片罵聲，對此，公路局也親自給出解答。

台中荔枝農損嚴重 江啟臣籲：政府應盡速啟動應變機制

爭取國民黨下屆台中市長提名的立法院副院長江啟臣今到霧峰會勘荔枝農損情形，發現今年荔枝災情明顯呈現品種差異，其中以高經濟價值的糯米荔枝受創最為嚴重，要求地方政府與中央農政單位盡速啟動應變機制。

台中財力降級 中市捷運藍線延伸太平再提報交通部審議

台中市財政等級由二級降為三級，交通部1月底針對台中捷運藍延太平計畫的可行性研究報告，要求市府重新修正財務評估。捷工局表示，中捷藍延可行性研究修正案已於3月20日再次提報交通部審議，在不變動總工程經費的前提下，因應財務條件調整，預估中央補助比率可望提升約2成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。