南投縣府喊空間不足 擬拆建新大樓

南投縣政府綜合大樓是九二一地震後興建的臨時辦公大樓，因空間功能不敷使用，縣府擬斥資逾廿二億元新建大樓，並增加停車空間；但屋齡僅廿五年，未達使用年限，須送縣議會通過報廢拆除，再函送審計單位同意，以推動新建。

縣府說明，位於南投市三和一路的綜合大樓，係於九二一震後興建，於二○○一年五月完工，原作為臨時辦公使用。待原縣府大樓落成後，多數局處遷回，該棟建物轉由計畫處管理作為資訊大樓，並於去年移撥社會及勞動局使用。

縣府指出，綜合大樓當初係因應九二一震後臨時辦公需求設計，空間配置與現行行政運作不符，加上部分公共設施老舊，改善空間有限。

過去曾評估透過改建調整，但可能涉及結構安全疑慮，經財務處、主計處、社會及勞動局與建設處等單位整體評估後，傾向採拆除重建方式辦理。

另方面，社會及勞動局自去年改制，由原七科一所擴編為十四個單位，組織規模大幅增加，目前辦公空間分散於縣府大樓及綜合大樓各處，影響行政效率。縣府因此規畫興建「社勞政聯合辦公大樓」，整合社勞局、衛生局及計畫處等單位進駐，提升整體運作效能。

縣府表示，目前已經由建設處辦理可行性評估與綜合規畫，初步規畫新建地下二層、地上八層建物，並設置地下停車場，且將與縣府既有地下停車空間連通。

全案粗估總經費約廿二億七千八百萬元，預計自今年起至二○三一年分年編列預算支應。

不過，由於現有的綜合大樓尚未達公有建築物使用年限，縣府強調，後續須依規定由計畫處提報縣議會審議同意報廢，再函送審計部南投審計室核准，完成程序後，方可推動後續拆除與新建作業。