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看病前先問AI已成就醫習慣？ 醫揭臨床觀察「這一點」...恐已是趨勢

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校園牆外美食多 中一中開放請假外出

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬余采瀅周嘉茹／連線報導

台北建國中學開放中午外出用餐多年，新竹高中、台中一中學生則持續向校方爭取希望能外出用餐。有學者認為，學生爭取外出用餐權益，反映出對自主權與生活品質的重視，但須同時考量校園安全、秩序及學生健康風險，建議採漸進式開放。

台中一中目前雖無開放學生中午外出用餐，但學生可採請假方式外出，有部分學生則會偷偷翻牆外出購買；中一中學生說，一中商圈好吃的東西很多，但許多小店並未與外送平台配合，或是需額外付外送費，加上很多店家與學校僅一牆之隔，不如自己外出購買。

台中一中學生自治串連黨主席陳宣丞說，學生早上會外帶早餐入校，食安問題不是主因，且高中生已可足夠承擔自身安全，希望學校可以放寬，或是先由家長背書試行，再逐步開放。

台中一中指出，為避免學生於午間外出用餐時產生管理死角或交通安全疑慮，且外食配送過程中的存放溫度、衛生條件較難監測，校方統一由校內團膳供應營養午餐，降低食安風險。

桃園市教育局指出，桃園基本上未有高中開放學生外出購買餐點，但訂有外食訂購指引。武陵高中考量周邊餐飲資源有限及學生多元飲食需求，採取適度開放訂購外食政策，每周四開放一次集體訂購外食，但學生須於兩天前以班級為單位上網登記；南崁高中有自有午餐廚房，未開放訂外食。

針對校園是否開放學生外出購餐？清華大學教育與學習科技學系教授謝傳崇建議，學校可採取漸進式作法，可透過引進更多校外餐飲資源、建立訂餐平台等，讓學生在校內也能有多元選擇，兼顧安全與需求。或考慮分階段開放，例如優先針對高三或具備良好自主管理能力的學生試行。

他強調，高中階段應逐步培養學生自我管理與負責任的能力，包括飲食選擇與消費判斷，讓學生在適度引導下學習成長，而非完全限制行動；在放寬與規範之間取得平衡，才是制度設計的關鍵。

外送平台 營養午餐 交通安全

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