台14線彎道後「限速剩30」引用路人開罵 公路局：施工單位私設已撤除

南投縣草屯鎮台14線中潭公路，近日出現「限速30公里」標誌。有民眾在網路上貼出照片，質疑該路段原本限速70公里，過了一個彎道後卻驟降至30公里，不僅讓駕駛人措手不及，若不慎超速還恐面臨扣牌與上萬元的重罰。貼文曝光後引發在地人一片罵聲，對此，公路局也親自給出解答。

一名網友在臉書地方社團「草屯人」發文並附上照片，驚呼：「當真？？？」只見照片中，台14線32.54K光復橋路段（草屯鎮雙冬里中潭公路）旁，赫然立著一塊「最高速限30」的標誌。

原PO質疑這塊告示牌的合法性，並擔憂警方是否會據此取締超速。照片曝光後，立刻引爆網友怒火，紛紛留言吐槽：「太誇張了，騎腳踏車都會超速」、「貓跑的時速都不只這個數」、「阿嬤的四輪代步車都超速了」、「這路段乾脆直接改步行街好了」。

更有在地民眾點出該標誌最致命的問題：「這牌子的前面是一個轉彎下坡段，限速70公里，過彎坡段一結束立刻減到30！」民眾痛批，該路段沿著山勢蜿蜒，在完全沒有設置任何緩減速提醒的情況下，駕駛人若在車流中緊急煞車，極易引發嚴重的追撞事故。

根據《道路交通管理處罰條例》規定，若駕駛人未注意該標誌，仍以時速71公里行駛，將超過規定最高時速達40公里以上，構成危險駕駛。不僅將面臨新台幣1萬2000元至3萬6000元的鉅額罰鍰，還會被扣牌半年、記違規點數3點，並須參加道路交通安全講習，讓許多駕駛人直呼根本是「搶錢陷阱」。

不過據自由時報報導，南投工務段派員查證後確認，該速限指示牌是當地「疏濬工程施工單位」自行豎立的，其初衷是為了規範進出工區的疏濬砂石車輛減速慢行。然而，該施工單位並未依法向工務段申請降速，也未獲准設立該速限牌，屬於「非法私設」，工務段已立即去電要求施工單位撤除該面標誌。

南投工務段也向用路人派發定心丸，強調台14線雙冬路段除了學校周邊有特殊速限外，其餘路段的正常速限仍維持在「70公里」，請駕駛人安心依照原速限與路況安全行駛即可。