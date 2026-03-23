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台中荔枝農損嚴重 江啟臣籲：政府應盡速啟動應變機制

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法院副院長江啟臣今到霧峰會勘荔枝農損情形。圖／江啟臣提供
立法院副院長江啟臣今到霧峰會勘荔枝農損情形。圖／江啟臣提供

爭取國民黨下屆台中市長提名的立法院副院長江啟臣今到霧峰會勘荔枝農損情形，發現今年荔枝災情明顯呈現品種差異，其中以高經濟價值的糯米荔枝受創最為嚴重，要求地方政府與中央農政單位盡速啟動應變機制。

立委顏寬恒、市議員林碧秀、蘇柏興服務團隊和市府農業局、農業部台中區農業改良場、農業部農糧署中區分署、霧峰區公所等都一同出席。

江啟臣說，農民陳情說，受到去年暖冬影響，糯米荔枝開花條件不足，導致今年整體花況明顯異常，部分果園甚至僅抽新梢、不見花芽，開花率降低到僅約一成，且花況不佳亦難以著果，恐面臨「零收成」，農民憂心一年投入血本無歸。

台中為全台重要荔枝產區之一，種植面積約1千8百公頃，主要集中於太平、霧峰區、大里等地，其中糯米荔枝約占整體一成，雖面積不高，卻屬高單價品種，對農民收益影響甚鉅。目前包括太平、大里及霧峰等主要產區，均陸續傳出災損情形，影響範圍持續擴大。

他說，今年荔枝災情明顯呈現品種差異，其中以高經濟價值的糯米荔枝受創最為嚴重。糯米荔枝對低溫需求較高，惟去年冬季低溫不足，氣溫低於15度的天數未達10天，影響花芽分化，造成今年開花率偏低甚至不開花，農損情況嚴重。

江啟臣呼籲政府盡速啟動應變機制，要求各區公所協助農民通報災情，進行全面性清查與統計，彙整實際受損狀況，並提報中央申請現金救助。農業部應加速審核流程，從寬、從速認定災損資格，盡早核發救助金，協助農民度過難關。

溫姓農友指出，去年暖冬衝擊糯米荔枝開花率，整體開花狀況低於一成，且留存下來的花苞狀況差，難以著果，荔枝產量恐「零收成」，一年辛勞將血本無歸。

台中區農業改良場助理研究員李昱錡說，有利糯米荔枝生長的氣溫條件，需約14至21天氣溫連續低於15度，但去年11月至今年3月，台中測得15度以下氣溫僅不到10天，確實會影響荔枝生長。

農業局農業作物科長黃玉君表示，後續將請各區公所彙整各地災損情形，進行全面盤點與統計，以掌握實際受損程度，作為後續提報中央及研擬因應措施的依據。

立法院副院長江啟臣今到霧峰會勘荔枝農損情形。圖／江啟臣提供
立法院副院長江啟臣今到霧峰會勘荔枝農損情形。圖／江啟臣提供

農業部 顏寬恒 荔枝

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