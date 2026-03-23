屋齡才25年卻要拆！南投擬砸22億蓋新大樓 縣府這樣說

南投縣政府綜合大樓是921地震後興建的臨時辦公大樓，因其空間功能不符現行辦公使用，縣府擬斥資逾22億元新建大樓，並增加停車空間；唯其屋齡約25年，未達使用年限，須送縣議會通過報廢拆除，再函送審計單位同意，以推動新建。

縣府指出，南投市三和一路上的縣府綜合大樓，當初是921地震後興建作為臨時辦公大樓，於2001年5月竣工，待縣府大樓落成，多數行政局處遷回縣府大樓，綜合大樓改交由計畫處管理作資訊大樓之用，去年又移撥給社會及勞動局。

但因縣府綜合大樓內部空間當年是以因應震後作為臨時辦公室之用，其空間功能不符現在行政使用，不少公共設施也需要改善，曾評估改建空間，但恐涉及結構安全問題，經財務處、主計處、社勞局、建設處等單位通盤考量，研議拆除重建。

縣府表示，由於社勞局去年改制從7科1所整編擴大為14個單位，組織龐大卻散落在縣府或綜合大樓各處，辦公效益難集中，為此決定將綜合大樓拆除重建為「社勞政聯合辦公大樓」供社勞局、衛生局及計畫處等單位使用，設地下停車場。

現已由建設處辦理「社勞政聯合辦公大樓可行性評估及綜合規劃」，初步確認將新建地下2樓、地上8樓，且將讓其地下停車場與縣府地下停車場連通，粗估工程總經費約22億7800萬元，費用依期程自今年起至2031年分年度編列預算。

但縣府綜合大樓興建啟用至今僅約25年，屋齡不算老舊，縣府表示，該新建大樓提案已經縣務會議通過，唯該大樓未達公有建築物使用年限，報廢作業將依規定由計劃處先行報請縣議會同意後，函請審計部南投審計室同意才得以推動新建。

南投縣政府研議拆除綜合大樓，再斥資逾22.7億元新建「社勞政聯合辦公大樓」。記者賴香珊／攝影

南投縣政府研議拆除綜合大樓，再斥資逾22.7億元新建「社勞政聯合辦公大樓」。記者賴香珊／攝影