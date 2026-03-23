快訊

波克夏砸下578億元 入股台灣這家保險業者母公司

彰化二水花旗木沿鐵道盛開 搭台灣好行輕鬆賞花

中央社／ 彰化縣23日電

彰化縣二水鄉花旗木沿台鐵集集支線旁盛開，繁花與鐵道交織成美景，參山國家風景區管理處推薦遊客搭乘「台灣好行跑水求財線」輕鬆賞花，免塞車還能續訪南投竹山紫南宮

交通部觀光署參山國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，被稱為全台最美「鐵道櫻花廊道」的二水花旗木近日盛開，粉色花海沿台鐵集集支線綿延，列車穿梭如駛進粉紅童話，為免塞車，推薦搭「台灣好行跑水求財線」，填問卷還有機會獲「喔熊」組長限定扭蛋。

參山處表示，搭「台灣好行跑水求財線」自高鐵彰化站或台鐵田中站、二水站轉乘，在「源泉派出所」站下車即可直達花旗木步道，也可於台鐵二水站租借自行車（Moovo），沿二水自行車道騎乘約15至20分鐘抵達，沿途串聯農村風光與在地小吃，享受慢遊賞花。

參山處長曹忠猷說，「跑水求財線」串聯彰化縣田中鎮、二水鄉及南投縣竹山鎮等，特別行經高人氣的二水花旗木步道，遊客欣賞鐵道花海後，可再前往竹山紫南宮祈福求財，若時間充裕，可入住竹山特色合法旅宿，隔天再轉乘溪頭線或日月潭溪頭線，走訪溪頭、杉林溪、日月潭，由花海延伸至山林深度旅遊。

日月潭 紫南宮 鐵道

相關新聞

彰化兒童節禮「午安枕」飄異味…家長憂安全 公所：已送驗

彰化市公所今年發放兒童節禮物，準備約1萬3千個「午安枕」供全市12所國小學童學生午休使用，主打實用性。不過，有家長反映枕頭品質疑慮，指出產品一拆封即有明顯異味，且拆下布套後發現內部乳膠枕體出現孔洞；彰化市長林世賢指出，會將午安枕送驗，一旦驗出含有甲醛、螢光劑等物質將全面回收，並對廠商究責。

台中荔枝農損嚴重 江啟臣籲：政府應盡速啟動應變機制

爭取國民黨下屆台中市長提名的立法院副院長江啟臣今到霧峰會勘荔枝農損情形，發現今年荔枝災情明顯呈現品種差異，其中以高經濟價值的糯米荔枝受創最為嚴重，要求地方政府與中央農政單位盡速啟動應變機制。

台中財力降級 中市捷運藍線延伸太平再提報交通部審議

台中市財政等級由二級降為三級，交通部1月底針對台中捷運藍延太平計畫的可行性研究報告，要求市府重新修正財務評估。捷工局表示，中捷藍延可行性研究修正案已於3月20日再次提報交通部審議，在不變動總工程經費的前提下，因應財務條件調整，預估中央補助比率可望提升約2成。

開電動車到台中停車場收不到訊號充電 網納悶：台中人不開電動車嗎？

有駕駛開電動車第一次到台中市市政公園停車場充電，拿出手機掃碼準備充電，竟發現該停車場收不訊號，直到找到一個樓梯出口有微弱訊號，才得以充電。台中市交通局表示，各電信業者不同，造成訊號強弱差異，將依實測結果評估增設改善設備。

走進社區活化長者生活 弘光科大食科系推銀髮健康烘焙教育　

弘光科技大學食品科技系助理教授黃志雄到彰化縣員林市溝皂社區，推動「銀髮族健康烘焙教育」，應用社區關懷據點設備，帶社區長輩製作低糖、低油且富含營養價值的手工餅乾，在滿室的餅乾香氣中，刺激長者認知功能、增添生活情趣。

星期評論／交通改革不能「不教而殺」

彰化市大埔路與陳稜路近來鋪上鮮豔的綠色標線與行人優先區標識，卻意外引發基層反彈。對居民與商家而言，複雜的標線有如「調色盤」甚至是陷阱。標榜「行人友善」的空間實驗，進步價值遇上舊城區的生存邏輯，政府若只會「地上畫線」，這場改革注定在民怨中寸步難行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。