彰化二水花旗木沿鐵道盛開 搭台灣好行輕鬆賞花

彰化縣二水鄉花旗木沿台鐵集集支線旁盛開，繁花與鐵道交織成美景，參山國家風景區管理處推薦遊客搭乘「台灣好行跑水求財線」輕鬆賞花，免塞車還能續訪南投竹山紫南宮。

交通部觀光署參山國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，被稱為全台最美「鐵道櫻花廊道」的二水花旗木近日盛開，粉色花海沿台鐵集集支線綿延，列車穿梭如駛進粉紅童話，為免塞車，推薦搭「台灣好行跑水求財線」，填問卷還有機會獲「喔熊」組長限定扭蛋。

參山處表示，搭「台灣好行跑水求財線」自高鐵彰化站或台鐵田中站、二水站轉乘，在「源泉派出所」站下車即可直達花旗木步道，也可於台鐵二水站租借自行車（Moovo），沿二水自行車道騎乘約15至20分鐘抵達，沿途串聯農村風光與在地小吃，享受慢遊賞花。

參山處長曹忠猷說，「跑水求財線」串聯彰化縣田中鎮、二水鄉及南投縣竹山鎮等，特別行經高人氣的二水花旗木步道，遊客欣賞鐵道花海後，可再前往竹山紫南宮祈福求財，若時間充裕，可入住竹山特色合法旅宿，隔天再轉乘溪頭線或日月潭溪頭線，走訪溪頭、杉林溪、日月潭，由花海延伸至山林深度旅遊。