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張育成任中捷安全大使 笑稱陳傑憲人氣旺無法比

中央社／ 台中23日電

棒球好手張育成擔任台中捷運年度安全大使。他今天表示，老婆是神隊友，無論狀況好壞都給予鼓勵，更直呼台灣隊長陳傑憲人氣旺，無法相比，希望以後也能拿座世界冠軍。

台中捷運公司今天舉辦台中捷運安全大使簽約暨張育成球星見面會，同步發行聯名icash卡2.0電子票證，有球迷昨天晚上就來排隊。

張育成現場與小球迷互動，被問「你為什麼這麼強」，張育成笑答，永不放棄，把身體練強壯、不要害怕。張育成挑戰快問快答中提到，休假時陪小孩，偶爾打高爾夫球，最喜歡的台中食物是燒肉。

問到要和那一名神隊友一起搭台中捷運，張育成回答「老婆」，無論他狀況好或不好，老婆都會給予他很多鼓勵，讓他很有安全感。張育成老婆李家綾會後也告訴媒體，張育成平常就很努力，有時會給他愛的抱抱、愛的鼓勵。

張育成也接受媒體訪問，有關中職統一7-ELEVEn獅隊陳傑憲也是代言滿滿，2人是否互軋人氣。張育成直呼，陳傑憲人氣比較旺，沒辦法跟他比。陳傑憲已拿到世界12強棒球賽世界冠軍，希望自己也能拿一座世界冠軍。

問及，經典賽後不少人提到台灣隊與日本球星大谷翔平等級不同。張育成說，不只台灣很多人跟大谷翔平相較也有很大落差，希望以大谷翔平為目標前進，持續增進不足之處，總有一天會跟大谷翔平一樣強。

問及是否給旅外小學弟經驗傳承，張育成則說，大家都持續在成長，加強自己不足的地方，會有很好的結果。

中捷公司董事長顏邦傑表示，張育成在賽事上無畏的精神被稱作「國防部長」，有他在防線就很安心。中捷公司總經理朱來順提到，設備發生故障時，一定是最安全的故障，不會產生第二個問題，只要系統有不安全的狀況，會用最安全的狀態停止。中捷的使命也是安全把大家送回家。

台灣隊 快問快答 台中捷運

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