台中財力降級 中市捷運藍線延伸太平再提報交通部審議

台中市財政等級由二級降為三級，交通部1月底針對台中捷運藍延太平計畫的可行性研究報告，要求市府重新修正財務評估。捷工局表示，中捷藍延可行性研究修正案已於3月20日再次提報交通部審議，在不變動總工程經費的前提下，因應財務條件調整，預估中央補助比率可望提升約2成。

捷工局表示，此次依中央財力分級及補助政策進行調整，同步更新稅收推估與經費分擔資料，重新精算整體財務計畫，市府接獲中央審查意見後即迅速檢討修正，並於2個月內完成報告調整再送審。

捷工局強調，在不變動工程總經費403.14億元的前提下，因應財務條件調整，預估中央補助比率可望提升約2成，使經費分攤更貼近現行制度設計，並合理反映地方財政能力，有助爭取中央支持，減輕市庫負擔，提升計畫推動可行性。

中捷藍線延伸太平段規劃自太平區東平路起，向西延伸經太平路、振興路，至進德路銜接捷運藍線B20站，並串聯台中火車站，屬中運量捷運系統，預計全線地下化興建，路線長度約4.66公里，沿線規劃設置四座地下車站，可補足台中東區與太平地區捷運服務缺口。

捷工局長蘇瑞文表示，此案依交通部2024年審查意見，已拆分為「屯區捷運環狀線」及「藍線延伸太平」兩案分別推動，並持續依中央意見滾動檢討修正。此外，此案已於去年11月獲中央認定符合免提送促參平台條件，今年1月再依鐵道局意見完成財務調整，顯示整體計畫已逐步成熟，具備推動基礎，後續將全力配合中央審查程序。

蘇瑞文說，考量捷運藍線主線預計2026年中動工，延伸線若順利核定，未來可與主線整合營運，提供「一車到底」直達服務，提升轉乘便利性與整體運輸效率，擴大捷運服務範圍，強化都市整體通勤網絡。