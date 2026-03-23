滲水、腐朽、剪黏脫落 彰化西門福德祠急斥資800萬整修

彰化縣定古蹟彰化西門福德祠為昔日彰化四城門土地公廟中，唯一保有原貌者，具重要歷史意義。因年久失修，出現屋面滲漏、木構腐朽及剪黏脫落等情形，彰化市公所今舉行修復工程開工典禮暨施工說明會，總經費800萬元，工期預計300日曆天。

彰化市長林世賢兼任寺廟管理人表示，任內已完成聖王廟、元清觀、南瑤宮、慶安宮等修繕工程，並啟動南瑤宮與聖王廟彩繪修護，目前正進行調查與設計，累計投入經費逾1億1000萬元，未來將持續推動古蹟修復與維護，保存傳統建築風貌。

開工典禮於今天上午舉行，由林世賢與監造、施工團隊及地方人士先向暫奉於臨時行宮的福德正神祈安，祈求工程順利，隨後祭拜地基主並敲牆象徵開工大吉。

市公所指出，福德祠拜亭木構已有鬆動與缺損，前檐木柱風化腐朽，室內構件亦有開裂；屋面因周邊建物緊鄰，造成瓦片風化缺損，牆體受潮滋生霉斑，脊飾、剪黏及泥塑風化情形嚴重。

此案於2018年完成規畫設計並申請文化部補助，2022年調整預算，至2025年1月核定計畫，經費由文化部補助520萬元、縣府70萬元、市公所自籌210萬元，盼透過修復重現百年古廟風華。

西門福德祠創建年代已不可考，乾隆46年（1781年）曾重修，道光28年（1848年）地震受損後再建，光緒7年（1881年）整修擴建。1985年列為第三級古蹟，1990年因道路拓寬部分遷移整修，1997年改列縣定古蹟，形成現今樣貌。