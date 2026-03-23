快訊

紐約拉瓜迪亞機場客機撞消防車重大事故！機上共76人 傳正副機師身亡

獨／曾捲陳水扁3億美金爭議 藍白合金主余金寶涉詐外商10億遭搜索約談

德黑蘭突大停電傳爆炸！伊朗革命衛隊報復清單驚見這國核電廠

聽新聞
0:00 / 0:00

滲水、腐朽、剪黏脫落 彰化西門福德祠急斥資800萬整修

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣定古蹟彰化西門福德祠年久失修，今舉行修復工程開工典禮暨施工說明會，總經費800萬元，工期預計300日曆天。圖／彰化市公所提供
彰化縣定古蹟彰化西門福德祠年久失修，今舉行修復工程開工典禮暨施工說明會，總經費800萬元，工期預計300日曆天。圖／彰化市公所提供

彰化縣定古蹟彰化西門福德祠為昔日彰化四城門土地公廟中，唯一保有原貌者，具重要歷史意義。因年久失修，出現屋面滲漏、木構腐朽及剪黏脫落等情形，彰化市公所今舉行修復工程開工典禮暨施工說明會，總經費800萬元，工期預計300日曆天。

彰化市長林世賢兼任寺廟管理人表示，任內已完成聖王廟、元清觀、南瑤宮、慶安宮等修繕工程，並啟動南瑤宮與聖王廟彩繪修護，目前正進行調查與設計，累計投入經費逾1億1000萬元，未來將持續推動古蹟修復與維護，保存傳統建築風貌。

開工典禮於今天上午舉行，由林世賢與監造、施工團隊及地方人士先向暫奉於臨時行宮的福德正神祈安，祈求工程順利，隨後祭拜地基主並敲牆象徵開工大吉。

市公所指出，福德祠拜亭木構已有鬆動與缺損，前檐木柱風化腐朽，室內構件亦有開裂；屋面因周邊建物緊鄰，造成瓦片風化缺損，牆體受潮滋生霉斑，脊飾、剪黏及泥塑風化情形嚴重。

此案於2018年完成規畫設計並申請文化部補助，2022年調整預算，至2025年1月核定計畫，經費由文化部補助520萬元、縣府70萬元、市公所自籌210萬元，盼透過修復重現百年古廟風華。

西門福德祠創建年代已不可考，乾隆46年（1781年）曾重修，道光28年（1848年）地震受損後再建，光緒7年（1881年）整修擴建。1985年列為第三級古蹟，1990年因道路拓寬部分遷移整修，1997年改列縣定古蹟，形成現今樣貌。

彰化縣定古蹟彰化西門福德祠年久失修，今舉行修復工程開工典禮，預計300日曆天。圖／彰化市公所提供
彰化縣定古蹟彰化西門福德祠年久失修，今舉行修復工程開工典禮，預計300日曆天。圖／彰化市公所提供

文化部 林世賢 南瑤宮

延伸閱讀

台南火車站第二月台納國定古蹟 風貌保存升級

墾丁國小校舍鹽蝕老舊 原址重建呼應山海起伏律動

纜車經濟熱潮再起？南投太極峽谷喊建纜車 基隆、台南也跟上

彰化花壇送幸福 擬普發6000元現金

相關新聞

彰化兒童節禮「午安枕」飄異味…家長憂安全 公所：已送驗

彰化市公所今年發放兒童節禮物，準備約1萬3千個「午安枕」供全市12所國小學童學生午休使用，主打實用性。不過，有家長反映枕頭品質疑慮，指出產品一拆封即有明顯異味，且拆下布套後發現內部乳膠枕體出現孔洞；彰化市長林世賢指出，會將午安枕送驗，一旦驗出含有甲醛、螢光劑等物質將全面回收，並對廠商究責。

台中財力降級 中市捷運藍線延伸太平再提報交通部審議

台中市財政等級由二級降為三級，交通部1月底針對台中捷運藍延太平計畫的可行性研究報告，要求市府重新修正財務評估。捷工局表示，中捷藍延可行性研究修正案已於3月20日再次提報交通部審議，在不變動總工程經費的前提下，因應財務條件調整，預估中央補助比率可望提升約2成。

開電動車到台中停車場收不到訊號充電 網納悶：台中人不開電動車嗎？

有駕駛開電動車第一次到台中市市政公園停車場充電，拿出手機掃碼準備充電，竟發現該停車場收不訊號，直到找到一個樓梯出口有微弱訊號，才得以充電。台中市交通局表示，各電信業者不同，造成訊號強弱差異，將依實測結果評估增設改善設備。

走進社區活化長者生活 弘光科大食科系推銀髮健康烘焙教育　

弘光科技大學食品科技系助理教授黃志雄到彰化縣員林市溝皂社區，推動「銀髮族健康烘焙教育」，應用社區關懷據點設備，帶社區長輩製作低糖、低油且富含營養價值的手工餅乾，在滿室的餅乾香氣中，刺激長者認知功能、增添生活情趣。

星期評論／交通改革不能「不教而殺」

彰化市大埔路與陳稜路近來鋪上鮮豔的綠色標線與行人優先區標識，卻意外引發基層反彈。對居民與商家而言，複雜的標線有如「調色盤」甚至是陷阱。標榜「行人友善」的空間實驗，進步價值遇上舊城區的生存邏輯，政府若只會「地上畫線」，這場改革注定在民怨中寸步難行。

廣角鏡／登山慎防！台中鳶嘴山引導繩遭惡意破壞

台中鳶嘴山熱門登山路線，兩天前發現引導繩被割斷及鬆綁共廿八處，外觀難以察覺，引發山友痛批「如同殺人」。四年前曾發生類似案件，山友誤用遭割繩索墜落受傷，警方查出涉案王男，法院依妨害公務罪判刑四月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。