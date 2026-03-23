台中國際會展中心開幕 盧秀燕：為經濟注入強心針

中台灣產業界期盼20年的台中國際會展中心今天正式開幕，台中市長盧秀燕表示，無異是為國家經濟注入一劑強心針，將成為台灣拚經濟的金雞母，將開始準備興建第2期工程。

台中國際會展中心去年10月試營運，今天舉行正式開幕儀式，盧秀燕、營運團隊中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、經濟部政務次長江文若及7縣市代表，以及立法院副院長江啟臣、國民黨立委楊瓊瓔與廖偉翔，還有產業界及工商團體等共同與會見證。

盧秀燕致詞指出，全球面臨能源短缺和經濟的劇烈變動，台中國際會展中心此時開幕，無異是為國家經濟注入一劑強心針，更希望台中國際會展中心成為台灣拚經濟的金雞母，生生不息。接著會跟經濟部及外貿協會合作，開始準備會展中心第2期工程的動工興建。

黃志芳表示，台中等待這座會展中心20年了，今天共同見證的不只是會展中心落成，而是台灣會展中心的一個新里程碑，回顧世界上重要城市都有一個偉大的會展中心，是一個城市強而有力的心臟，更是城市走進世界的門戶，今天台中會展中心的落成代表中台灣終於有了一顆強而有力的經濟心臟。

黃志芳說，明天就要在這裡舉辦2026年台灣機械業國際採購洽談會，邀請全世界56個重量級買主，跟本地機械業者在中部直接洽談，為25日開幕的台灣國際工具機展熱身。

他指出，今年台中會展中心已承接有56檔展覽，創造全台專業展館開辦第1年的紀錄。中部有大家引為傲的產業聚落，台中會展中心為這些產業補上最後一塊國際拼圖，讓「前店後廠」成為台灣走向世界的新模式。

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳紳騰指出，公會將於25日到28日在台中國際會展中心舉辦「TMTS 2026台灣國際工具機展」，這個展覽睽違8年重返台中，將聚焦AI智慧製造、數位轉型與綠色製造趨勢，期待2期工程早日落成，可以讓所有產業有更具規模的場館來呈現整體製造能力。

台中市經發局指出，台中國際會展中心採「展覽館」加「會議中心」雙核心設計，可容納約1萬2600人。展覽館具備5噸高載重地坪、12米挑高空間及可直通4樓展場的專用車道，室內外合計提供2360個攤位；會議中心則採彈性隔間設計，結合中央廚房，可支援近5000席大型會議與宴會需求，符合國際規格。