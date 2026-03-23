抽大安溪伏流水支應民生與農業使用 后里農民：灌溉仍不夠

鯉魚潭水庫蓄水量跌破34%，台灣自來水公司抽取大安溪伏流水支應民生與農業使用，台中后里農民反彈。后里區公館里長馮詠淮說，官方原稱每日僅抽水10小時供民生，其餘14小時留供農業，但他連續觀察24小時後發現，實際上幾乎全天候抽水輸往給水廠。

上周的用水協調會後，后里區目前每天抽水7萬噸，民生分配5萬噸，農業2萬噸，改為3萬農民用，許多下游農田農民說，現在正是春耕時期，灌溉用水仍明顯不足，希望中央想辦法，不要讓他們自生自滅，如果真的缺水，讓他們可補申請休耕補助，因為休耕補助已過時限。

立委楊瓊瓔接獲陳情後，本月19日下午曾召開「后里圳農民用水協調會」，邀經濟部水利署中區水資源分署、農田水利署台中管理處及台灣自來水公司第四區管理處出席，市議員邱愛珊、陳本添也到場關心，60多位農民到場表達心聲。

抽用大安溪伏流水爭議，馮詠淮說，目前台水每日約抽取7萬噸，原先分配為5萬噸民生、2萬噸農業，經農民反映後調整為4萬噸民生、3萬噸農業，實際運作偏向民生使用。他建議設置流量計並公開監測數據，讓抽水資訊透明化，避免爭議。

有農民說，自來水公司會依水質濁度採「滾動式」抽取伏流水，但調度標準不明，農民難以掌握灌溉時機；也有農民憂心，長期抽取伏流水恐削弱土壤涵養能力、導致地下水位下降，水田灌溉僅3天即乾裂。

現場多數農民主張停止抽取大安溪伏流水，優先保障農業灌溉。水利署中區水資源分署分署長莊曜成表示，伏流水若未加以利用將白白流失，應透過有效管理加以調度運用。

在楊瓊瓔溝通協調下，經濟部水利署中區水資源分署及台水公司允諾，未來大安溪伏流水將以農業用水為優先，由農田水利署台中管理處負責滾動式調節，確保農業灌溉無虞後，若仍有餘裕，才抽取提供台水公司使用。

楊瓊瓔說，農業用水不應被犧牲，說近兩個月降雨機率偏低，水庫水位持續下探，她呼籲台水公司提前啟動節水宣導與用水管理措施，在鯉魚潭水庫蓄水僅剩約34%的情況下，務必延長水庫供水時程，避免水情進一步惡化，衝擊民生與農業發展。