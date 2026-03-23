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南投市親子輪動場動工 兒童至青少年都適合玩
南投市公所在國道高架路段下方新建滑輪運動場於今天動工，場地可供滑板車、滑板、滑步車、直排輪等運動使用，一旁空地設有停車空間，最快今年11月完工開放供民眾免費遊玩。
南投市公所推動「親子輪動場」滑輪運動場興建工程，今天辦理動工典禮，南投市長張嘉哲出席表示，場地位於國道3號高架橋下、華陽路側情人橋入口處旁，市公所向交通部高速公路局爭取土地無償使用，除利用高架橋讓使用者免日晒雨淋，一旁還有停車空間。
張嘉哲說，南投市親子輪動場最大特色是針對不同輪動運具如滑板車、滑板、滑步車、直排輪設置專屬場地，滿足從兒童到青少年需求，不僅是硬體突破，更營造安全、舒適且專業場域，市公所將全力監督工程進度與品質，期待11月與市民迎接市區新地標。
市公所表示，興建總經費約新台幣6000萬元，其中中央補助約1500萬元，其餘4500萬元由市公所自籌支應，工程已完成發包，動工後最快、預計今年11月完工，屆時這座結合美學與實用的特色公園將免費開放，提供親子盡情遊玩，並提升南投市生活品質。
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