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彰化兒童節禮「午安枕」飄異味…家長憂安全 公所：已送驗

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市公所贈送學生午安枕，但有家長反映拆封後有異味。圖／讀者提供
彰化市公所贈送學生午安枕，但有家長反映拆封後有異味。圖／讀者提供

彰化市公所今年發放兒童節禮物，準備約1萬3千個「午安枕」供全市12所國小學童學生午休使用，主打實用性。不過，有家長反映枕頭品質疑慮，指出產品一拆封即有明顯異味，且拆下布套後發現內部乳膠枕體出現孔洞；彰化市長林世賢指出，會將午安枕送驗，一旦驗出含有甲醛、螢光劑等物質將全面回收，並對廠商究責。

有家長將相關照片與資訊上傳至 ChatGPT 詢問，獲建議暫停使用，隨後向市公所反映。公所轉述廠商說法指出，該產品為聚氨酯材質製成的乳膠枕，製程中脫模可能產生氣孔，屬正常現象，產品本身無毒；至於氣味，則為乳膠原有氣味，因成品完成後即真空包裝，氣味未及揮散，開封時較為明顯，經通風後可逐漸減輕。

彰化市公所表示，接獲家長反映後已進一步向廠商確認產品狀況，若對孔洞或氣味無法接受，可協助更換。另為確保使用安全，公所也將產品送驗，檢測是否含有甲醛及是否符合相關標準；在檢驗結果出爐前，若家長仍有疑慮，可暫勿使用。

公所指出，每年兒童節禮物選擇以安全、實用且具功能性為原則，品項不設限且避免重複。歷年來曾贈送提袋、水壺等用品，雖實用性高，但也常有家長反映同類型物品累積過多，選品不易取得平衡。也有家長認為，只要產品安全無虞，作為節慶禮物仍具教育意義，會引導孩子心存感謝。

彰化市公所贈送學生午安枕，但絨布包裝拆開後出現坑坑洞洞被人為是瑕疵。圖／讀者提供
彰化市公所贈送學生午安枕，但絨布包裝拆開後出現坑坑洞洞被人為是瑕疵。圖／讀者提供

彰化 禮物 林世賢 氣味 枕頭

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