開電動車到台中停車場收不到訊號充電 網納悶：台中人不開電動車嗎？

有駕駛開電動車第一次到台中市市政公園停車場充電，拿出手機掃碼準備充電，竟發現該停車場收不訊號，直到找到一個樓梯出口有微弱訊號，才得以充電。台中市交通局表示，各電信業者不同，造成訊號強弱差異，將依實測結果評估增設改善設備。

有網友在thread上發文指出，第一次開電動車去台中，搜尋附近的充電位置，發現台中市政府地下停車場有超充跟一般充電樁，且顯示都沒人在用，滿心歡喜的開過去。

發文者說，開到停車場後看到大概有20幾個AC一般充電樁+8個DC超充，充電車位多到都是油車在停，讓他心想台中人都不開電動車嗎？但當他停好車後，拿出手機掃碼準備充電時，該停車場竟收不到訊號，「沒網路是要怎麼充電？」他只能拿著手機在停車場裡遊蕩看能不能收到訊號，發現一個出口樓梯處有微弱的1格訊號，就只好在樓梯口開啟掃碼程式，然後衝到充電樁去掃barcode。

該網友發文後引發討論，有人批市府「不好意思讓你見證了台中市政府螺絲掉滿地」、「現在你知道我們台中的厲害了吧」、「你沒有想過為什麼那邊有那麼多空位沒人充電？」但也人認為 「可以問一下你的電信是哪家？真的有夠爛」 。

中市交通局表示，因民眾所用的電信業者不同，造成訊號強弱差異，將請市政公園停車場委外業者，加強於場內各點位測試各電信訊號強度，經檢測若有訊號不佳的情形，將再洽該電信公司加裝設備改善訊號強度。