台中兒童節免費好康捐書遊海洋館 12歲以下童玩樂園

兒童節連假，民眾捐書可免費暢遊台中海洋館，在探索海洋時也培養閱讀習慣；麗寶樂園推出12歲以下兒童免費入園，可變裝參加糖果嘉年華，還有熊大、兔兔見面會。

台中市觀旅局今天發布新聞稿，4月3日至6日攜手台中海洋館推出「圖書募集~捐書免費暢遊台中海洋館」活動；民眾可先至台中海洋館官方網站預訂限定活動方案，並依預約時段入館，現場捐贈符合指定條件書籍2本，即可兌換6歲（含）以上、未滿12歲兒童免費入場優惠1次，活動兒童須至少由1名成人陪同入館。

觀旅局長陳美秀表示，透過「捐書入館」方式，不僅讓書籍資源得以循環共享，希望引導孩子在參觀海洋館過程中建立閱讀習慣，進一步認識海洋生物與海洋環境保育重要性。

麗寶樂園渡假區也透過新聞稿表示，12歲以下兒童免費入園優惠適用民國103年4月6日（含）後出生兒童，入園時須出示健保卡正本驗證。園區活動「LINEFRIENDS歡樂鎮民日」，把整個樂園變成最萌派對現場，小朋友只要Cosplay換上喜歡角色服裝，就能報名參加糖果嘉年華兒童變裝遊行，跟著舞者一起走、一起跳。

今年適逢熊大的麗寶小鎮最後一年，連假期間邀請人氣角色熊大、兔兔現身見面會，小朋友能近距離拍照，領取免費刮刮卡小禮物、體驗有獎問答等互動活動。