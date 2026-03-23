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走進社區活化長者生活 弘光科大食科系推銀髮健康烘焙教育　

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
烘焙教育中，彰化縣員林市溝皂社區長者認真製作手工餅乾。圖／弘光科大提供
烘焙教育中，彰化縣員林市溝皂社區長者認真製作手工餅乾。圖／弘光科大提供

弘光科技大學食品科技系助理教授黃志雄到彰化縣員林市溝皂社區，推動「銀髮族健康烘焙教育」，應用社區關懷據點設備，帶社區長輩製作低糖、低油且富含營養價值的手工餅乾，在滿室的餅乾香氣中，刺激長者認知功能、增添生活情趣。

溝皂社區活動中心是彰化縣員林市第一棟結合日照中心暨社區照顧關懷據點的社區活動中心，設計上貼心考量長者行動採無障礙動線，兼具里民聯誼集會活動的場所、地方長照的重要據點及社區多元教學中心等用途。

黃志雄表示，朋友告知該社區活動中心於設計時即規劃多元教學用途，因此設有烤箱，適合推動「銀髮族健康烘焙教育」，他向高教深耕計畫申請計畫，日前到社區展開教學活動。考量長者飲食注重營養與消化，特別調整傳統烘焙配方，將杏仁手工餅乾減油、減糖20%，開發出適合銀髮族咀嚼與消化的健康點心。

手作過程中，長者們全神貫注揉捏麵團、分量、秤重與整型。黃志雄說，手作活動著重在感官的活化，他把製作過程簡化，讓手腳動作不那麼靈活的長者也可以參與，透過這些動作強化手眼協調，在記憶配方比例、操作步驟中，刺激認知功能。

當烘烤餅乾散發出濃郁香氣時，長者的嗅覺記憶被喚醒，彼此討論說「好香呀！」黃志雄說，看到溝皂社區的長輩們開心吃自己動手參與製作的餅乾，高興向他說「這餅乾真好吃！」那種滿足表情，讓他獲得巨大的感動與成就感，就是烘焙最迷人的溫度。

食科系系主任蔡政志表示，透過USR計畫，黃志雄老師將專業烘焙技巧帶進社區，更引導長者建立健康飲食觀念，長輩們在手作過程中的觸覺互動與出爐後的味覺享受，能有效豐富感官體驗，增添生活情趣。

烘焙教育中，彰化縣員林市溝皂社區長者認真製作手工餅乾。圖／弘光科大提供
烘焙教育中，彰化縣員林市溝皂社區長者認真製作手工餅乾。圖／弘光科大提供

弘光科大食科系助理教授黃志雄（左二）在彰化縣員林市溝皂社區，推動「銀髮族健康烘焙教育」。圖／弘光科大提供
弘光科大食科系助理教授黃志雄（左二）在彰化縣員林市溝皂社區，推動「銀髮族健康烘焙教育」。圖／弘光科大提供

黃志雄

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