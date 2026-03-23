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星期評論／交通改革不能「不教而殺」

聯合報／ 本報記者劉明岩

彰化市大埔路與陳稜路近來鋪上鮮豔的綠色標線與行人優先區標識，卻意外引發基層反彈。對居民與商家而言，複雜的標線有如「調色盤」甚至是陷阱。標榜「行人友善」的空間實驗，進步價值遇上舊城區的生存邏輯，政府若只會「地上畫線」，這場改革注定在民怨中寸步難行。

大埔路作為彰化市的美食動脈，路幅狹窄且住商混雜，原本就是違停與車流交織的混亂地帶。縣府工務處拿出數據背書，強調標線型人行道實施一年後，事故風險下降約兩成。然而對店家來說，消失的臨停空間直接衝擊生計；突如其來的「優先區」標誌，讓居民不清楚動線而被開罰，引來民怨。

擁有荷蘭博士學位的議員吳韋達所指出的「直覺式設計」，正是目前彰化最欠缺的軟實力。放眼國際，行人友善設施絕非僅靠油漆。以荷蘭的「生活街道」為例，其核心並非加重罰則，而是透過「物理性減速」利用透水磚、盆栽、縮減車道寬度及曲折的動線設計，讓駕駛人一進入該區，潛意識就會因環境改變而自動收油門，而非盯著地上的標線深怕被拍。

再看日本的「通學路」，除了明顯的綠色鋪面，更結合了嚴謹的時段管制與地方自治會的深度參與。這說明了成功的交通改革，必須具備「溫度」與「導引」，而非讓民眾在混亂的視覺資訊中自生自滅。

不僅在彰化，全台舊城區推動交通轉型都有共同困境。交通單位必須體認到，改善行人權益不等於與車主為敵，更不應演變成「不教而殺」的權力對抗。

畫線前，先走進巷弄舉辦居民說明會，並思考配套的裝卸貨空間；在科技執法前，應有更長、更柔性的勸導期。唯有當路權的重新分配能兼顧生活的便利性與安全的直覺感，彰化街頭才能真正從混亂的「調色盤」，變成人車和諧共存的城市風景。

荷蘭 科技執法 行人

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