南投市景地標「綠美橋」將大翻修 優化結構安全

南投市綠美橋橫跨貓羅溪，是極具代表性的市景地標之一，僅能通行機車、自行車及行人，唯其5年前遭列危橋禁行，後經監測在安全載重下有條件開放通行；為提高橋梁安全性，公所今年已向中央爭取7500萬元修繕補強結構並優化橋面。

綠美橋為多目標鋼拱造型景觀吊橋，於1997年耗資逾9000萬元興建，而其橫跨貓羅溪，總長280公尺，讓東山、軍功里居民騎車及學生步行不用走軍功橋，降低與汽車爭道風險，成綠美橋西側民眾通往市區的慣行橋梁，也成市景地標之一。

由於，綠美橋歷經九二一地震且年久失修，2020年11月檢出鋼索鏽蝕、鋼牙滑脫等遭列危橋，一度封橋禁行，交通不便惹民怨；經縣府委託辦理專業監測橋體結構，確認比對橋梁載重及橋面變化，安全無虞，改以載重限制條件下開放通行。

公所表示，綠美橋現階段載重可達20公噸，相當於50位行人及50輛機車同時於橋上，而因改建經費龐大難實行，但為提升安全性，仍向中央爭取多年，今年獲准7500萬元經費規畫「綠美橋修繕工程」，將翻修受損鋼構，補強結構耐震度。

南投市長張嘉哲說，綠美橋不僅是當地交通要道，更承載市民共同記憶，後續將全面強化橋體結構，同步優化橋面及人行空間串聯河岸步道，改善排水和景觀照明更新，公所也將每年編列100萬至200多萬元定期檢修，以供市民休憩健行。

綠美橋橫跨貓羅溪，是南投市地標之一，為提高其安全性，公所將修繕補強結構並優化橋面。記者賴香珊／攝影

綠美橋橫跨貓羅溪，是南投市地標之一，為提高其安全性，公所將修繕補強結構並優化橋面。記者賴香珊／攝影