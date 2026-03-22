快訊

日本外相鬆口1情況「派自衛隊赴荷莫茲掃雷」！稱川普沒要求日本

專訪／B2親鋪小S「復健之路」助她復出 回想這一幕他忍不住破防了

以色列人從無感到嚇壞！伊朗飛彈命中以國核武庫門戶 居民曝逃生過程

聽新聞
0:00 / 0:00

議員指公車智慧站牌建置牛步 中市府：提升覆蓋率

中央社／ 台中22日電

民主進步黨台中市議員陳俞融今天質疑台中公車智慧站牌普及率僅2成36，建置牛步，故障頻傳。台中市政府表示，將積極提升覆蓋率，並強化後台監測，確保設備正常運作。

陳俞融根據中市府最新統計資料表示，截至今年2月，台中市全部公車站位共7292處，但智慧型站牌僅有1720座，普及率僅23.6%。顯示全市有超過7成5的公車站牌仍是傳統站牌，民眾在寒風烈日下候車，卻無法即時得知公車動態，對於長者與通勤族極不友善。

陳俞融認為，目前智慧型站牌的建置速度令人擔憂。雖然112年新增260座，但到了113年竟然全年僅新增6座，呈現斷崖式下跌。到了114年也僅回升至200座，依照此龜速進度，台中市要達到智慧公車站牌高普及率恐遙遙無期。

除了建置速度慢，陳俞融還提到，既有設備的妥善率更是大問題。根據市府資料，智慧型公車站牌的維修次數居高不下，112年維修524次，113年更暴增至813次，114年亦有401次。

陳俞融強調，智慧型站牌的優勢在於提供精準的到站資訊，減少民眾候車的焦慮感。然而，目前僅2成多的覆蓋率，加上頻繁的故障維修與不穩定的系統，已讓智慧站牌的效益大打折扣。

台中市政府交通局對此回應，截至今年2月底，全市已建置公車智慧型站牌1720座，提供民眾即時公車動態資訊，且每日皆派員於系統後台進行自主檢查，若發現異常狀況，即派員至現場檢修，確保站牌正常運作。

交通局指出，未來將持續編列經費，積極建置智慧型站牌及汰舊換新作業，以提升智慧型站牌覆蓋率，同時也精進系統相關穩定與正確性，提供民眾便利的搭乘環境。

台中市 公車

延伸閱讀

北市2成7民營停車場充電車位不合格 議員憂恐難換照淪無照停車場

高雄智慧停車格 爭取10分鐘免費 交通局不認同

紓解交通 台南火車站後站 將增北出口

台中市殯儀館施工期間 恐陷交通黑暗期

相關新聞

南投垃圾 綠温世政拋雞尾酒療法

南投縣政府興建垃圾焚化爐遭環團和自救會抗議，民進黨南投縣長參選人温世政在臉書發文，對垃圾處理提出「雞尾酒療法」概念，主張以多元手段整合施策，縣府回應表示，政策討論應聚焦可落實、具體方案，概念性構想若無可行性，難以解決實際困境。

900歲大鐵杉續命 守護玉山國家公園

昨天是國際森林日，位於玉山國家公園塔塔加地區、楠溪林道與玉山林道交會處的九百歲大鐵杉，近年一度出現樹勢衰弱，經跨單位診治後已有初步改善。玉山國家公園管理處表示，大鐵杉樹形高大挺拔、枝幹開展，不僅是地標景觀，更是承載豐富生態的「天空公寓」，盼藉此喚起民眾對森林保育的重視。

橙橙木棉花開時 彰化埤頭、竹塘木棉花季登場

又是木棉花開時！彰化縣埤頭鄉、竹塘鄉的木棉花季今天分別登場，由於天氣放暖，吸引大批民眾前往欣賞，兩公所也各自舉辦活動，熱鬧滾滾，角逐國民黨彰化縣下屆縣長提名的立委謝衣鳯、彰化縣工策會總幹事洪榮章及縣府參議柯呈枋都前到爭取支持。

不只焚化爐解方 温世政提雞尾酒療法解決南投垃圾處理難題

南投縣政府興建垃圾焚化爐遭環團和自救會抗議，民進黨南投縣長參選人温世政在臉書發文，對垃圾處理提出「雞尾酒療法」概念，主張以多元手段整合施策，而非依賴單一解方，強調垃圾問題如同慢性病，需透過系統性調理，才能逐步改善長期累積的環境壓力。

侯家軍出征！侯友宜、陳柏翰掛同框看板 主打傳承新力量

新北市府前副發言人陳柏翰年初宣布投入永和區議員選戰，今天掛出與新北市長侯友宜合體看板，陳柏翰表示，他將接棒侯市長「好好做代誌」精神，為永和居民打拚。

雲林9月起營養午餐免費 地方憂財力影響菜色…縣府：每餐補助約60元

全國多縣市9月起推動國中小學營養午餐免費政策，雲林縣也名列其中。外界憂心各縣市財力差距，恐影響午餐品質；部分學校更坦言擔心未來菜色縮水，縣長張麗善強調，中央喊卡的3章1Q國產可溯源食材補助，將自籌財源接續辦理，並規畫平均每餐補助約60元，不分城鄉、統一標準，確保學生吃得營養、健康且安心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。