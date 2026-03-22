議員指公車智慧站牌建置牛步 中市府：提升覆蓋率

民主進步黨台中市議員陳俞融今天質疑台中公車智慧站牌普及率僅2成36，建置牛步，故障頻傳。台中市政府表示，將積極提升覆蓋率，並強化後台監測，確保設備正常運作。

陳俞融根據中市府最新統計資料表示，截至今年2月，台中市全部公車站位共7292處，但智慧型站牌僅有1720座，普及率僅23.6%。顯示全市有超過7成5的公車站牌仍是傳統站牌，民眾在寒風烈日下候車，卻無法即時得知公車動態，對於長者與通勤族極不友善。

陳俞融認為，目前智慧型站牌的建置速度令人擔憂。雖然112年新增260座，但到了113年竟然全年僅新增6座，呈現斷崖式下跌。到了114年也僅回升至200座，依照此龜速進度，台中市要達到智慧公車站牌高普及率恐遙遙無期。

除了建置速度慢，陳俞融還提到，既有設備的妥善率更是大問題。根據市府資料，智慧型公車站牌的維修次數居高不下，112年維修524次，113年更暴增至813次，114年亦有401次。

陳俞融強調，智慧型站牌的優勢在於提供精準的到站資訊，減少民眾候車的焦慮感。然而，目前僅2成多的覆蓋率，加上頻繁的故障維修與不穩定的系統，已讓智慧站牌的效益大打折扣。

台中市政府交通局對此回應，截至今年2月底，全市已建置公車智慧型站牌1720座，提供民眾即時公車動態資訊，且每日皆派員於系統後台進行自主檢查，若發現異常狀況，即派員至現場檢修，確保站牌正常運作。

交通局指出，未來將持續編列經費，積極建置智慧型站牌及汰舊換新作業，以提升智慧型站牌覆蓋率，同時也精進系統相關穩定與正確性，提供民眾便利的搭乘環境。