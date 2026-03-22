中市公車智慧站牌普及率僅2成3 議員批建置牛步、故障頻傳

台中市致力推動智慧城市，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，但全市智慧型站牌覆蓋率僅2成，遭議員批評建置牛步，且現有設備故障率高，引發民怨，要求加速建置並落實維護，別讓「智慧交通」淪口號。交通局表示，將持續編列預算提升覆蓋率，並強化後台監測，確保設備正常運作。

中市府統計，全市公車站位共7292處，但智慧型站牌僅有1720座，普及率低至23.6%，有超過七成五的公車站牌仍是傳統站牌，民眾在寒風烈日下候車，無法即時得知公車動態，對長輩與通勤族極不友善。

台中市議員陳俞融指出，2023年新增260座智慧型站牌，但2024年竟然全年僅新增「6座」，呈現斷崖式下跌，2025年也僅新增200座，依照此龜速進度，台中市要達到智慧公車站牌高普及率恐遙遙無期，要求市府應加速提升覆蓋率。

陳俞融說，智慧型公車站牌的維修次數居高不下，2023年維修524次，2024年暴增至813次，2025年401次，其中最常見的維修態樣是「接獲報修但現場運作正常」，頻繁的故障維修與不穩定的系統，讓智慧站牌的效益大打折扣。

潘姓通勤族說，設備時好時壞，狀態不穩定，常見黑屏或錯誤資訊乾著急，甚至發生「公車來了站牌卻沒顯示」的窘境。

交通局指出，市府積極建置智慧型站牌，提供民眾即時的公車動態資訊，每日皆派員於系統後台自主檢查，若發現異常狀況，即派員至現場檢修，確保站牌正常運作。

交通局強調，每年約編列千萬用於建置與維護智慧型站牌，未來將持續編列經費，建置智慧型站牌及汰舊換新作業，以提升智慧型站牌覆蓋率，並精進系統相關穩定與正確性。