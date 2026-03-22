看好台中！昇揚金屬投資10億大里新廠落成 豪捐1輛捐血車

昇揚金屬公司看好台中投資環境，投資10億元在大里區建新廠，昨天新廠落成暨31周年廠慶，捐贈台灣血液基金會一輛捐血車；昇揚金屬長期投入社會公益，也曾捐贈市府新型數位式無線電、救護車與救護器材等，副市長黃國榮、鄭照新共同到場感謝。

昨天活動，包括立委何欣純、市議員林碧秀、李天生、張芬郁、台灣血液基金會執行長王宗曦、總統府資政李茂盛、副市長黃國榮、鄭照新、經發局長張峯源、消防局大隊長詹仁傑、大里區長鄭正忠、市議員黃佳恬服務處特助何茂揚、江和樹服務處許書豪、大里區塗城里長黃仁耀、瑞城里長蔡承翰等均一同出席，共襄盛舉。

經發局表示，台中為全國工具機、手工具與精密機械產業重鎮，具備完整供應鏈與堅實製造基礎，近年交通及重大建設陸續到位，加上生活機能成熟，吸引企業投資布局。114年度新增工廠家數達1263家，截至今年2月，工廠登記總數達1萬9610家，新增與總量均居全國第一，顯示企業對台中投資環境深具信心。

經發局指出，昇揚金屬在1994年由董事長張裕隆及總經理張明吉共同創立，長期深耕手工具箱領域，主要產品涵蓋汽車維修工具、組合工具組、電腦維護工具、螺絲起子組、套筒扳手組及各式工具配件。業者整合國內零組件供應體系，透過協力生產模式，外銷歐美，憑藉製造經驗與品質實力，榮獲2019年台中市中小企業最高榮譽「金手獎」。

昇揚金屬近年因應產業變化，持續優化產線與管理，導入數位化管理系統及智慧物流，強化訂單、庫存與出貨流程的掌握度，新廠落成後，擴充整體產能，也透過系統化管理縮短生產與交期時間，讓營運更具彈性，有助於穩定接單並持續拓展海外市場。

昇揚金屬昨天新廠落成暨31周年廠慶，當場豪捐一輛捐血車做公益。圖／台中市政府提供