快訊

伊朗軍方火速回應川普48小時最後通牒！預告報復3類設施

伊朗攻擊中東唯一核武庫門戶！逾40人受傷 飛彈墜落驚悚畫面曝光

衰！手滑誤關iMac藍牙…鍵盤滑鼠全罷工 救命教學快記筆記

聽新聞
0:00 / 0:00

看好台中！昇揚金屬投資10億大里新廠落成 豪捐1輛捐血車

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
昇揚金屬昨天新廠落成暨31周年廠慶，當場豪捐一輛捐血車做公益。圖／台中市政府提供
昇揚金屬昨天新廠落成暨31周年廠慶，當場豪捐一輛捐血車做公益。圖／台中市政府提供

昇揚金屬公司看好台中投資環境，投資10億元在大里區建新廠，昨天新廠落成暨31周年廠慶，捐贈台灣血液基金會一輛捐血車；昇揚金屬長期投入社會公益，也曾捐贈市府新型數位式無線電、救護車與救護器材等，副市長黃國榮、鄭照新共同到場感謝。

昨天活動，包括立委何欣純、市議員林碧秀、李天生、張芬郁、台灣血液基金會執行長王宗曦、總統府資政李茂盛、副市長黃國榮、鄭照新、經發局長張峯源、消防局大隊長詹仁傑、大里區長鄭正忠、市議員黃佳恬服務處特助何茂揚、江和樹服務處許書豪、大里區塗城里長黃仁耀、瑞城里長蔡承翰等均一同出席，共襄盛舉。

經發局表示，台中為全國工具機、手工具與精密機械產業重鎮，具備完整供應鏈與堅實製造基礎，近年交通及重大建設陸續到位，加上生活機能成熟，吸引企業投資布局。114年度新增工廠家數達1263家，截至今年2月，工廠登記總數達1萬9610家，新增與總量均居全國第一，顯示企業對台中投資環境深具信心。

經發局指出，昇揚金屬在1994年由董事長張裕隆及總經理張明吉共同創立，長期深耕手工具箱領域，主要產品涵蓋汽車維修工具、組合工具組、電腦維護工具、螺絲起子組、套筒扳手組及各式工具配件。業者整合國內零組件供應體系，透過協力生產模式，外銷歐美，憑藉製造經驗與品質實力，榮獲2019年台中市中小企業最高榮譽「金手獎」。

昇揚金屬近年因應產業變化，持續優化產線與管理，導入數位化管理系統及智慧物流，強化訂單、庫存與出貨流程的掌握度，新廠落成後，擴充整體產能，也透過系統化管理縮短生產與交期時間，讓營運更具彈性，有助於穩定接單並持續拓展海外市場。

昇揚金屬昨天新廠落成暨31周年廠慶，當場豪捐一輛捐血車做公益。圖／台中市政府提供
昇揚金屬昨天新廠落成暨31周年廠慶，當場豪捐一輛捐血車做公益。圖／台中市政府提供

昇揚金屬投資10億元在大里區建新廠昨天落成。圖／台中市政府提供
昇揚金屬投資10億元在大里區建新廠昨天落成。圖／台中市政府提供

鄭照新 台中

延伸閱讀

AI、半導體攬才無極限 南亞新廠釋出1500個職缺、年薪中位數破百萬

投資台灣添4案　聚和國際砸45億推高值化綠色化學

相關新聞

南投垃圾 綠温世政拋雞尾酒療法

南投縣政府興建垃圾焚化爐遭環團和自救會抗議，民進黨南投縣長參選人温世政在臉書發文，對垃圾處理提出「雞尾酒療法」概念，主張以多元手段整合施策，縣府回應表示，政策討論應聚焦可落實、具體方案，概念性構想若無可行性，難以解決實際困境。

900歲大鐵杉續命 守護玉山國家公園

昨天是國際森林日，位於玉山國家公園塔塔加地區、楠溪林道與玉山林道交會處的九百歲大鐵杉，近年一度出現樹勢衰弱，經跨單位診治後已有初步改善。玉山國家公園管理處表示，大鐵杉樹形高大挺拔、枝幹開展，不僅是地標景觀，更是承載豐富生態的「天空公寓」，盼藉此喚起民眾對森林保育的重視。

橙橙木棉花開時 彰化埤頭、竹塘木棉花季登場

又是木棉花開時！彰化縣埤頭鄉、竹塘鄉的木棉花季今天分別登場，由於天氣放暖，吸引大批民眾前往欣賞，兩公所也各自舉辦活動，熱鬧滾滾，角逐國民黨彰化縣下屆縣長提名的立委謝衣鳯、彰化縣工策會總幹事洪榮章及縣府參議柯呈枋都前到爭取支持。

不只焚化爐解方 温世政提雞尾酒療法解決南投垃圾處理難題

南投縣政府興建垃圾焚化爐遭環團和自救會抗議，民進黨南投縣長參選人温世政在臉書發文，對垃圾處理提出「雞尾酒療法」概念，主張以多元手段整合施策，而非依賴單一解方，強調垃圾問題如同慢性病，需透過系統性調理，才能逐步改善長期累積的環境壓力。

侯家軍出征！侯友宜、陳柏翰掛同框看板 主打傳承新力量

新北市府前副發言人陳柏翰年初宣布投入永和區議員選戰，今天掛出與新北市長侯友宜合體看板，陳柏翰表示，他將接棒侯市長「好好做代誌」精神，為永和居民打拚。

雲林9月起營養午餐免費 地方憂財力影響菜色…縣府：每餐補助約60元

全國多縣市9月起推動國中小學營養午餐免費政策，雲林縣也名列其中。外界憂心各縣市財力差距，恐影響午餐品質；部分學校更坦言擔心未來菜色縮水，縣長張麗善強調，中央喊卡的3章1Q國產可溯源食材補助，將自籌財源接續辦理，並規畫平均每餐補助約60元，不分城鄉、統一標準，確保學生吃得營養、健康且安心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。