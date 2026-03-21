初選衝刺 江啟臣拚旗艦城、楊瓊瓔喊準備接棒

國民黨台中市長初選民調在即，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔昨天分別舉辦最後一場造勢活動。江啟臣瞄準西南屯新市區辦見面會，高喊台中未來要從幸福城市成為旗艦城市，楊瓊瓔則在太平舉辦造勢大會，強調她準備好了，接棒盧秀燕。

江啟臣昨下午在南屯水安宮舉辦三月廿五日民調前的最後一場見面會，聚集上千名支持者，立委洪孟楷、張嘉郡與廖偉翔現身支持，藍、白市議員更是群集力挺，大秀地方實力。

江啟臣表示，前市長胡志強才跟他通過電話，表示「只要你贏就好啦」；江指出，胡志強第一次選大台中的市長，口號就是「世界的大台中」，而他認為，不只要做世界的大台中，還要成為最棒的台中、最棒的城市。

江啟臣說，台中市吸引很多外縣市人口移入，說明台中是有魅力、吸引力與實力的城市；過去八年在市長盧秀燕執政下，台中成為公認的最幸福城市，未來則要成為旗艦城市，邁向國際。

楊瓊瓔「市民最大、市民做主」萬人挺瓔團結大會在太平運動場登場，邀歌手演唱，吸引三萬多名民眾參與，也有多位市議員、企業主、民眾上台助講，大讚楊瓊瓔在地服務好，大喊「唯一支持楊瓊瓔」。

楊瓊瓔說，她是台中的女兒，卅多年沒離開過台中，台中每一條道路，都一步一腳印走過，台中每一階段轉型，她都在最前線，參與這座城市縣市合併到躍升國際城市的都市翻轉。

她強調，從省議員、立委、到受市長盧秀燕邀託擔任台中市副市長，再到任立委，初衷始終沒變，政治不是治理，而是溫柔的陪伴，傾聽市民心聲，她準備好了，接棒盧秀燕，台中升級更耀眼。

為楊瓊瓔站台的市議員李中說，楊瓊瓔、江啟臣二人都非常優秀，這好比是藝人江蕙與費玉清大比拚，雙方粉絲都很多，要看市民智慧，要選擇哪一位。

民進黨提名的台中市長參選人何欣純則繼續主打政策牌，推動普發現金、老人福利和育兒政策，實現改善治安公安、建立類捷運公車路網、設立產業轉型升級創新中心、產官學合作培育ＡＩ人才等願景。