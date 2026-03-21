聽新聞
0:00 / 0:00

初選衝刺 江啟臣拚旗艦城、楊瓊瓔喊準備接棒

聯合報／ 記者陳敬丰趙容萱／台中報導
立委楊瓊瓔（中）在太平體育場舉行造勢活動，她主張要用效率跟科技治理台中。記者黃仲裕／攝影
立委楊瓊瓔（中）在太平體育場舉行造勢活動，她主張要用效率跟科技治理台中。記者黃仲裕／攝影

國民黨台中市長初選民調在即，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔昨天分別舉辦最後一場造勢活動。江啟臣瞄準西南屯新市區辦見面會，高喊台中未來要從幸福城市成為旗艦城市，楊瓊瓔則在太平舉辦造勢大會，強調她準備好了，接棒盧秀燕。

江啟臣昨下午在南屯水安宮舉辦三月廿五日民調前的最後一場見面會，聚集上千名支持者，立委洪孟楷、張嘉郡廖偉翔現身支持，藍、白市議員更是群集力挺，大秀地方實力。

江啟臣表示，前市長胡志強才跟他通過電話，表示「只要你贏就好啦」；江指出，胡志強第一次選大台中的市長，口號就是「世界的大台中」，而他認為，不只要做世界的大台中，還要成為最棒的台中、最棒的城市。

江啟臣說，台中市吸引很多外縣市人口移入，說明台中是有魅力、吸引力與實力的城市；過去八年在市長盧秀燕執政下，台中成為公認的最幸福城市，未來則要成為旗艦城市，邁向國際。

楊瓊瓔「市民最大、市民做主」萬人挺瓔團結大會在太平運動場登場，邀歌手演唱，吸引三萬多名民眾參與，也有多位市議員、企業主、民眾上台助講，大讚楊瓊瓔在地服務好，大喊「唯一支持楊瓊瓔」。

楊瓊瓔說，她是台中的女兒，卅多年沒離開過台中，台中每一條道路，都一步一腳印走過，台中每一階段轉型，她都在最前線，參與這座城市縣市合併到躍升國際城市的都市翻轉。

她強調，從省議員、立委、到受市長盧秀燕邀託擔任台中市副市長，再到任立委，初衷始終沒變，政治不是治理，而是溫柔的陪伴，傾聽市民心聲，她準備好了，接棒盧秀燕，台中升級更耀眼。

為楊瓊瓔站台的市議員李中說，楊瓊瓔、江啟臣二人都非常優秀，這好比是藝人江蕙與費玉清大比拚，雙方粉絲都很多，要看市民智慧，要選擇哪一位。

民進黨提名的台中市長參選人何欣純則繼續主打政策牌，推動普發現金、老人福利和育兒政策，實現改善治安公安、建立類捷運公車路網、設立產業轉型升級創新中心、產官學合作培育ＡＩ人才等願景。

立法院副院長江啟臣（前排右）昨天在水安宮舉辦民調前最後一場造勢，和支持者握手。記者陳敬丰／攝影
立法院副院長江啟臣（前排右）昨天在水安宮舉辦民調前最後一場造勢，和支持者握手。記者陳敬丰／攝影

廖偉翔 張嘉郡 胡志強

延伸閱讀

拚民調 台中江啟臣、楊瓊瓔大動員

竹縣初選政策交鋒 徐欣瑩陳見賢都打AI牌

台中北屯議員藍白提名 月底拚民調

藍營台中市長初選姐弟之爭…江啟臣大咖站台、楊瓊瓔市民開講

相關新聞

南投垃圾 綠温世政拋雞尾酒療法

南投縣政府興建垃圾焚化爐遭環團和自救會抗議，民進黨南投縣長參選人温世政在臉書發文，對垃圾處理提出「雞尾酒療法」概念，主張以多元手段整合施策，縣府回應表示，政策討論應聚焦可落實、具體方案，概念性構想若無可行性，難以解決實際困境。

瞭望2026／勝者重新整隊 難題才剛開始

國民黨台中市長提名戰邁入尾聲，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」迎來結局，無論誰勝誰負，難題剛要開始。這場黨內角力從去年底江、楊宣布參選以來，雙方殺到基層裂痕已經造成，勝者如何整隊將是艱鉅的任務。

初選衝刺 江啟臣拚旗艦城、楊瓊瓔喊準備接棒

國民黨台中市長初選民調在即，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔昨天分別舉辦最後一場造勢活動。江啟臣瞄準西南屯新市區辦見面會，高喊台中未來要從幸福城市成為旗艦城市，楊瓊瓔則在太平舉辦造勢大會，強調她準備好了，接棒盧秀燕。

900歲大鐵杉續命 守護玉山國家公園

昨天是國際森林日，位於玉山國家公園塔塔加地區、楠溪林道與玉山林道交會處的九百歲大鐵杉，近年一度出現樹勢衰弱，經跨單位診治後已有初步改善。玉山國家公園管理處表示，大鐵杉樹形高大挺拔、枝幹開展，不僅是地標景觀，更是承載豐富生態的「天空公寓」，盼藉此喚起民眾對森林保育的重視。

橙橙木棉花開時 彰化埤頭、竹塘木棉花季登場

又是木棉花開時！彰化縣埤頭鄉、竹塘鄉的木棉花季今天分別登場，由於天氣放暖，吸引大批民眾前往欣賞，兩公所也各自舉辦活動，熱鬧滾滾，角逐國民黨彰化縣下屆縣長提名的立委謝衣鳯、彰化縣工策會總幹事洪榮章及縣府參議柯呈枋都前到爭取支持。

不只焚化爐解方 温世政提雞尾酒療法解決南投垃圾處理難題

南投縣政府興建垃圾焚化爐遭環團和自救會抗議，民進黨南投縣長參選人温世政在臉書發文，對垃圾處理提出「雞尾酒療法」概念，主張以多元手段整合施策，而非依賴單一解方，強調垃圾問題如同慢性病，需透過系統性調理，才能逐步改善長期累積的環境壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。