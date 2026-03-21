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南投垃圾 綠温世政拋雞尾酒療法

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

南投縣政府興建垃圾焚化爐遭環團和自救會抗議，民進黨南投縣長參選人温世政在臉書發文，對垃圾處理提出「雞尾酒療法」概念，主張以多元手段整合施策，縣府回應表示，政策討論應聚焦可落實、具體方案，概念性構想若無可行性，難以解決實際困境。

温世政指出，南投長期仰賴垃圾外運或單一處理方式，僅是暫時緩解壓力，未能處理根本問題，如同醫療上僅止痛卻未治本。

温世政並提及，包含賴清德總統在內，醫界對於複雜疾病多採「雞尾酒療法」，透過多重機制協同處理，才能有效控制病情，這樣的概念亦適用於垃圾治理。

他認為，南投問題關鍵不在是否興建焚化爐，而是整體處理鏈出現斷裂，需透過「精準治理」重建系統。他提出四大方向，包括源頭減量、區域合作、發展固體再生燃料（ＳＲＦ）及機械生物處理（ＭＢＴ）等措施。

温世政強調，垃圾治理不應侷限於單一設施思維，關鍵在於整體政策的整合與執行。温世政呼籲，南投應從「清理垃圾」思維，轉向建立長期、穩定且具韌性的環境治理體系，才能夠解決問題。

南投縣政府回應表示，縣內缺乏自主焚化設施，目前垃圾堆置量已經達卅萬噸，焚化爐興建是解決危機的首要手段。

縣府指出，民調顯示超過八成縣民支持盡速建設焚化爐，盼在現任縣長任期內徹底解決垃圾問題。

縣府呼籲環團及反對人士理性面對政策，並批評民進黨僅排斥焚化爐，卻未提出實際解決方案，才是更令人擔憂的問題。縣府強調，科學、民意與行政責任必須並行，垃圾治理不能淪為選舉操作與空談。

焚化爐 南投 南投縣

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